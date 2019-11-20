20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:40

1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi Uşak'ta açıldı

'Zanaattan Sanata' sergi açılışına ilgi yoğun oldu

UŞAK - Uşak Üniversitesi'nde içerisinde 34 üniversiteden 114 eserin bulunduğu 1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi açılış töreni gerçekleştirildi.

Metal, tekstil seramik, deri, ahşap ürünler ve grafik tasarım alanında eserlerin yer aldığı uluslararası sergi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergiye Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Adem Duru, akademisyenler ile öğretim üyeleri, sanayi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sergi Rektör Savaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplamda 34 üniversiteden yerli yabancı 114 eserin bulunduğu sergiye ilgi yoğun oldu.

Zanaat ve zanaatçıların günümüz modern teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kaybolduğunu ifade eden Savaş, sanat ve zanaat arasındaki ilişkinin önemine değinerek, yerel yönetimlerin zanaatlara sahip çıkmaları ve bunu yaşatmaları gerektiğini belirtti.

Sergideki eserlerden etkilendiğini dile getiren üniversitede öğretim üyesü Zülfiye Acar, "İnsan emeğinin bu kadar sergilenmiş hali beni çok etkiledi. Eserleri incelerken 'Ben olsam düşünebilir miydim' diye düşünüyorsunuz. Hepsi ayrı bir emek, ayrı bir yetenek ve zaman isteyen eserler. Hakikaten saygı duyulacak bir iş. Bazıları içerisinde birçok mesaj barındırıyor. Bu tarz sergilerimizin üniversitemizde olması üniversite ve toplum açısından çok keyifli" şeklinde konuştu.

Sergi programı geleneksel halk oyunları oynanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA