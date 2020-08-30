1 metre 15 santimetrelik heykeltıraştan 2 metre 82 santimetrelik Atatürk heykeli
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1 metre 15 santimetrelik heykeltıraştan 2 metre 82 santimetrelik Atatürk heykeli

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi hastası 1 metre 15 santimetre boyundaki heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla strafor malzemeden, 2 metre 82 santimetre uzunluğunda Atatürk'ün Kocatepe'deki fotoğrafının...

30.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:45

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi hastası 1 metre 15 santimetre boyundaki heykeltıraş Ali Nacakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla strafor malzemeden, 2 metre 82 santimetre uzunluğunda Atatürk'ün Kocatepe'deki fotoğrafının heykelini yaptı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, heykeltıraş Nacakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 günde yaptığı çalışmayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tollu, 30 Ağustos ruhunu, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Heykeltıraşlarının yaptığı çalışmayla gurur duyduğunu ifade eden Tollu, şöyle devam etti.

"Bünyemizde barındırdığımız heykeltıraşlarımız vasıtasıyla, Atatürk'ün Kocatepe'ye tırmanışını burada resmettik. İnşallah ikincisini de gerçekleştirdiğimizde, bunlardan birini Cumhurbaşkanımıza, diğerini de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye gururla teslim edeceğiz. Emeği geçen belediyemiz çalışanına teşekkür ederim."

Heykeltıraş Nacakçıoğlu da yaşama sevincini sanattan aldığını kaydetti.

Yaptığı eserlerle mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirten Nacakçıoğlu, "Başkanımız sağ olsun, böyle bir imkan verdi bana ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk'ün Kocatepe'de figürünü işlemeye çalıştım ve başardım. Yüce bir şey, şu an ben cümlelerle anlatamıyorum." ifadelerini kullandı.

1 metre 15 santimetrelik heykeltıraştan 2 metre 82 santimetrelik Atatürk heykeli

Kaynak: AA

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