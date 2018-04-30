1 Mayıs Neden Kutlanıyor? İşte İşçi ve Emekçi Bayramı Hakkında Merak Edilenler

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yılda tüm dünyada büyük coşkuyla kutlanacak. İşçilerin insani koşullarda çalışmak için verdikleri mücadeleler sonucunda kazanılan bir gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tarihi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

1 MAYIS'IN GEÇMİŞİNDE BÜYÜK MÜCADELELER YATIYOR

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatiller arasında yer alıyor. Çeşitli kutlamalar ve etkinliklerin gerçekleştirileceği 1 Mayıs'ın geçmişinde ise büyük mücadeleler yatıyor. İşçilerin daha insani koşullarda çalışmak için verdikleri mücadelenin sonucunda elde edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tarihi aslında oldukça eskilere dayanıyor. İlk olarak 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri insani çalışma süreleri istediler ve günde 8 saatlik çalışma için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE YARIM MİLYON İŞÇİ KATILDI

Tarihler 1 Mayıs 1886'yı gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir araya gelen işçiler 8 saatlik iş günü için genel greve gitme kararı aldılar. İşçilerin bu iş bırakma eylemine yaklaşık olarak yarım milyon işçi katıldı. Louisville, Kentucky'de ise 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi bir araya gelerek birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yıllarda Louisville'de bulunan parkların siyahlara kapalı olduğunu düşünecek olursak bu önemli bir dayanışma örneğiydi. Sokaklarda başlayan bu yürütüş Ulusal Park'a kadar devam etti ve o dönem gazeteler "Böylece mön yargı duvarı yıkılmış oldu" başlıkları ile bu eyleme yer verdi.

POLİS İŞÇİLERE ATEŞ AÇTI 4 İŞÇİ ÖLDÜ ONLARCA İŞÇİ YARALANDI

İstedikleri insani koşulları almakta kararlı işlerin eylemleri 1 Mayıs'ı takip eden günlerde de tüm harareti ile devam etti. 3 Mayıs'a gelindiğinde eyleme verilen destek artmştı. McCormick'e ait fabrikadan kovulan ve grevde olan işçiler miting düzenlediler ancak miting sona ermek üzereyken McCormick fabrika düdüğünü çalarak, içerideki grev kırıcıları dışarı çıkarttı. Bunun üzerine bir grup işçi fabrikaya yöneldi. Bu sırada işçilere ateş eden polis 4 işçinin hayatını kaybetmesine neden olurken, onlarda işçi ise yaraladı.

ATILAN BOMBAYLA 7 POLİS ÖLDÜ 69'U İSE YARALANDI

Bu olayın ardından 4 Mayıs'ta Haymarket Alanı'nda bir miting düzenlendi. Miting sona ermek üzereyken, kürsünün önüne nereden geldiği belli olmayan bir bomba atıldı. Hemen polislerin önünde bombanın patlaması sonucunda 7 polis ölürken, 69'u ise yaralandı. Bu olayın ardından yüzlerce işçi asılsız iddialarla tutuklanırken, bu işçilerden Albert R. Parsons, August Spies, Samuel J. Fielden, Michael Schwab, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg ve Oscar Neebe yargılanmak üzere seçildi. Bu işçilerin en genci Louis Lingg ise idamından bir gün önce intihar etti. Haymarket Olayı'nın ardından bu süreçte yaşananların tekrarlanmaması için yasal baskı ortamı yaratıldı.

FRANSIZ İŞÇİ TEMSİLCİSİNİN ÖNERİSİYLE 1 MAYIS DÜNYADA İŞÇİ BAYRAMI OLARAK KUTLANMASI KARARLAŞTIRILDI

14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.