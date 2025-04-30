1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Tarihi ve Önemi! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü neden kutlanır?

Her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışanların taleplerini görünür kılmak ve emek mücadelesini gündeme taşımak açısından büyük önem taşıyor. Peki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ve hangi olayların sonucunda ortaya çıkmıştır?

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

19. yüzyılın sonlarında işçilerin daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için verdiği mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, günümüzde işçi haklarının simgesel bir temsilidir. Özellikle sanayi devriminden sonra artan çalışma saatleri ve kötü koşullar, işçileri örgütlenmeye yöneltmiş ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu taleplerin ortak sesi olmuştur. Türkiye'de de işçi sınıfı için ayrı bir öneme sahip olan bu gün, sadece bir tatil olarak değil, aynı zamanda sosyal adalet ve dayanışma günü olarak kabul edilmektedir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl farklı şehirlerde düzenlenen kutlamalarla anılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışanların ve sendikaların en önemli ifade alanlarından biridir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yapılan mitingler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ruhunu yansıtan en önemli etkinlikler arasında yer alır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.