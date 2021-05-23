1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar açılacak mı? 2021 okullar ne zaman açılıyor?

Kovid nedeniyle kapatılan okullar vaka sayılarındaki azalma sonrası "1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar açılacak mı? 2021 okullar ne zaman açılıyor?" Sorularını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu akşam 24 TV'de "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına konuk oldu. İşte okulların açılış tarihi ile ilgili detaylar...

Koronavirüs salgını sürecinde okulların akıbeti sık sık gündemde yer alan başlıklardan oluyor. Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran itibarıyla sona ermesiyle beraber 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim tarihi belli oldu mu? soruları yoğun araştırılan konulardan oldu.

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılışı ile ilgili son gelişmeler geldiği taktirde haberimizde konuya yer vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu şekildeydi: "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. " denildi.

Ayrıca MEB, "Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesinde bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.