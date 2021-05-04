1. balkan savaşı sonuçları nedir? 1. balkan savaşı nedenleri, devletleri ve kısaca tarihi nedir?

Birinci Balkan Savaşı, (1912-1913) Osmanlı İmparatorluğu'nu Trakya'nın bir bölümü ve Edirne şehri dışında Avrupa'da kalan tüm topraklarından yoksun bırakan iki ardışık savaştır. Bu savaş, Balkan Birliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşti. Peki, 1. balkan savaşı sonuçları nedir? 1. balkan savaşı nedenleri, devletleri ve kısaca tarihi nedir?

1.Balkan savaşı Bulgaristan'a karşı, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya ve Osmanlı imparatorluğu ittifakı ile gerçekleşmiş olan bir savaştır. 2. Balkan savaşında Osmanlı imparatorluğu en az kayıp veren devletlerden biridir. Bulgaristan bu savaşta yenildi ve Bükreş antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Osmanlı imparatorluğu bu savaşta Trakya bölgesine hakim olmayı başarmıştır. Yapılan bu savaş sonucunda ise Londra konferansında alınan bazı kıstaslar da değişmiştir. İkinci balkan savaşının başlamasının en büyük nedenlerinden biri de birinci balkan savaşı olduğu bilinmektedir.

1.BALKAN SAVAŞI SONUÇLARI

Trakya'da Bulgarlar, İstanbul'un dış mahallelerine ilerleyerek ve Edirne'yi kuşatarak ana Osmanlı kuvvetlerini mağlup ettiler.

Makedonya'da Sırp ordusu, Kumanovo'da Bitola'yı ele geçirip Karadağlılarla güçlerini birleştirip Üsküp'e girmesini sağlayan bir zafer kazandı.

Yunanlılar Selanik'i işgal etti ve Yanya'ya doğru ilerledi.

Arnavutluk'ta Karadağlılar İşkodra'yı kuşattı ve Sırplar Durrës'e girdi.

Yanya Yunanlara ve Edirne Bulgarlara kaldı.

30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca, Osmanlı İmparatorluğu, Makedonya ve Arnavutluk'un tamamı dahil olmak üzere kalan Avrupa topraklarının neredeyse tamamını kaybetti.

Arnavut bağımsızlığı Avrupalı güçler tarafından sağlandı ve Makedonya Balkan müttefikleri arasında bölündü.

Ege Adaları, Girit ve On İki ada kaybedildi.

Birinci Balkan Savaşı sonucu Balkan müttefikleri arasında paylaştırılan topraklarda yaşanılan anlaşmazlık, daha sonra İkinci Balkan Savaşı'na neden oldu.

1. BALKAN SAVAŞI ÖNEMİ

Osmanlı imparatorluğunun Balkanlardan tamamen çekildiği son savaştır. Bu savaş sonucunda ise yıllardır Osmanlı devleti başkenti olarak kalmış olan Edirne'de geri alınmış ve Osmanlı prestiji tekrardan kazanılmıştır.

1. BALKAN SAVAŞI NEDENLERİ

Fransız İhtilali ile birlikte Balkanlar'da da baş gösteren milliyetçilik akımı, bölgede yaşayan topluluklarda bağımsızlığını ilan etme fikri oluşturmuştur.

Fransız İhtilali ile birlikte bağımsızlık isteği olan Balkan toplumlarının bu isteği Rusya tarafından fark edilmiştir. Bununla beraber Rusya, Osmanlı'ya karşı bu toplumları kışkırtmıştır. Panslavizm politikası Balkan Savaşı'nı tetiklemiştir.

Osmanlı Devleti, askeri kuvvetlerini Trablusgarp Savaşı'ndan dolayı Balkanlara getiremeyeceğinden savaş için gerekli zemin oluşmuştur.

Makedonya'da oluşan düzensizliğin Balkan milletlerinde yarattığı hoşnutsuzluk nedenler arasında gösterilebilir. Bölgede yaşayan milletlere iktidar tarafından ayrıcalık tanınmaması ve eşitlik, bu toplumlarca hoş karşılanmamıştır.

Avrupa ve Rusya tarafından destek gören çeşitli çete ve örgütler, Balkan Savaşı için gerekli temeli sağlamıştır.

1.BALKAN SAVAŞI KISACA ÖZETİ

1.Balkan savaşı Osmanlı imparatorluğu açısından oldukça ağır sonuçlar doğurmuştu. Yapılan Londra antlaşması ile birlikte Bulgaristan ile bir sınır çizgisi belirlendi. 1. Balkan savaşı sonucunda Bulgaristan diğer devletlere karşı daha fazla toprak kazanmıştı. Bundan dolayı bu diğer Balkan ülkeleri arasında hoşnutsuzluk yaşanmasına neden oldu. Osmanlı imparatorluğu da Sırbistan başta olmak üzere diğer Balkan ülkelerinin Bulgaristan'a karşı başlatmış olduğu savaşı fırsat olarak bilmiş ve Edirne, Kırklareli'ne sahip olabilmek için 2. Balkan savaşında Bulgaristan'a karşı olan devletlerin yanında olmuştur. Çünkü kaybedilen toprak olan Edirne aynı zamanda Osmanlı imparatorluğuna uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir idi. Bu şehrin kaybı sadece bir toprak kaybı olarak değil aynı zamanda bir prestij kaybı olarak görülmekteydi.

Balkan devletlerinin başlatmış olduğu savaşta Bulgaristan birden fazla cepheden mücadele etmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da başarılı olması oldukça zordu. Bunun sonucu olarak da Edirne ve Kırklareli Osmanlı devleti ordusunun gayreti ile geri alınmaya başlamıştı. İlk Osmanlı ordusu taarruzu ile birlikte Bulgar ordusu ağır kayıplar veriyordu. Bulgar ordusu Osmanlı ordusuna karşı mukavemet gösteremiyor birden fazla cephede savaşmak zorunda kaldığı için Edirne ve Kırklareli cephelerinde fazla da asker bulunduramıyordu. Savaşı ağır kayıplarla kaybeden Bulgar ordusu elindeki topraklarının da çoğunluğunu kaybetmişti. Sonunda ise diğer balkan devletleri ve Osmanlı imparatorluğunun da içinde olduğu Bükreş antlaşmasını Bulgaristan imzalamak zorunda kaldı.

1. BALKAN SAVAŞI TARİHİ

1.Balkan savaşı 16 Haziran 1913 tarihinde başlamış olup, 18 Temmuz 1913 yılında sona ermiştir.