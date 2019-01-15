1,9 Milyarlık Mega Proje Açılıyor

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Çevre Yolu için tarih verdi. Gündoğdu Çevre Yolu'nun ilk etabının Şubat ayı sonu veya Mart ayı başında açılacağını belirtti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu yaptığı açıklamada, Ordu'da şehir içi trafik yükünü azaltacak, muhtemel trafik kazalarının ve can kayıplarının önüne geçecek olan Çevre Yolu için 1,9 milyar TL'lik yatırım yapıldığını, şimdiye kadar 1 milyar TL'nin üzerinde harcama gerçekleştirdiğini aktardı.

Milletvekili Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 kilometrelik bölümü tamamlandı. Eğimin dik olması ve yoğun yağış sonucu oluşan heyelan riski çalışmaları zorlaştırsa bile ekipler özverili çalışmaları ile çevre yolunun ilk etabını tamamladı. Şubat ayı sonu veya Mart ayı başında Ordu Çevre Yolumuz hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Fatsa-Altınordu arasını kapsayan Ordu Çevre Yolu ilk etabının güzergahı hakkında da bilgi veren Gündoğdu "Çevre Yolu, Perşembe kavşağından başlayacak. Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak. Açılısı yapılacak olan ilk etapta toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2,5 km olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşak bulunuyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA