SAMSUN (İHA) - 1,5 yılda 55 kilo verdi, 140 kilodan 85 kiloya düştü

SAMSUN - Samsun'da 1,5 yılda 55 kilo veren 43 yaşındaki Okan Keskin, 140 kilodan 85 kiloya düştü. Keskin, "Hayatımda çok büyük değişikler oldu. Artık medium beden giyiyorum. Eskiden 2 basamak zor çıkarken, şimdi 4. kata koşarak çıkmaya başladım. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Samsun'da yaşayan Okan Keskin, 140 kiloya ulaşması ve fazla kilolarına bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım'ın tetkikleri sonucunda 'mini gastrik bypass' ameliyatı olması kararı alan hasta yapılan cerrahi işlem ile sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra sürekli takibi yapılan hasta egzersiz ve diyet ile birlikte sağlıklı bir görünüme kavuştu. Ameliyatın üzerinden 1,5 yıl geçti. Hasta bir yıl içerisinde 55 kg verdi.

Hastalıklarından kurtuldu

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, "Yaklaşık 1 buçuk yıl öncesinde kendisine 'mini gastrik bypass' cerrahisi yaptık. Mini gastrik bypass ameliyatında midenin bir kısmını devre dışı bırakıyoruz. Bunun yanı sıra, ince bağırsakların bir kısmını ise midenin kalan kısmına birleştiriyoruz. Bunun sayesinde hastalar kilo vererek sağlıklarına kavuşuyor. Okan Bey'i yaklaşık 140 kilo iken ameliyata aldık. Şu anda 85 kiloya kadar düştü. 55 kilo kadar bir kaybımız var. Bu süre zarfında kendisinde çok büyük değişiklikler oldu. En önemlisi, hastalıklarından kurtuldu. Her zaman dediğim gibi obezite cerrahisi sadece bir estetik işlem değil, ek hastalıkları ekleyen bir durumdur. Obezite cerrahisi ile yaklaşık 10 senedir uğraşıyorum. Edindiğimiz tecrübelerle hastalarımızı yakın takipten hiçbir zaman bırakmıyoruz. Genellikle hastalarımızı 1 ay sonrasında rutin olarak kontrole çağırıyoruz. 3 ayda bir ise hastalarımızın kan laboratuvar değerlerine bakmaktayız. Bu sayede oluşabilecek birçok eksikliği takip ediyoruz. Hastalarımıza kilo verme süreçlerinde sürekli yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Aslında burada cerrahi aşama tabi ki önemli ama ameliyat sonrasında hastayla iletişimde bağı koparmamak, ona bu süre zarfında yardımcı olmak, ekip olarak çalışmak da çok önemlidir" diye konuştu.

Hastalar rahat uykuya kavuşuyor.

Obezite ameliyatı olmuş hastaların 10 gün içerisinde rahat uykuya kavuştuklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Bizim çoğu hastamız 'hocam ben çok horlarım, gece uyku apnem olur' der. Bizim hastalarımızın çoğu kaliteli uyku uyuyamadıkları için gün içerisinde hep yorgun hissederler. Obezite tedavisi sonrasında ilk 10 gün içerisinde hastalarımız horlamadan ve nefes darlığından ciddi anlamda kurtuluyorlar. Obezite cerrahisini biz estetik için yapmıyoruz. Obezite ciddi bir hastalıktır. Sigaradan sonra önlenebilir 2'nci ölüm sebebi obezitedir" şeklinde konuştu.

"Şu anda bambaşka bir haldeyim"

Zayıfladığı için mutluluğunu dile getiren Okan Keskin, "Gıda sektöründe işletmecilik yapıyorum aynı zamanda kahve imalatçısıyım. Gıda sektöründe olup zayıflamak çok daha sıkıntılı bir süreç olacaktı. Buna karar vermek zorundaydım. 140 kilo ile bu ameliyatı oldum. Şu an 85 kiloyum. 55 kilo vererek ciddi anlamda zayıflamış ve rahatlamış oldum. İlk önce beden olarak sıkıntı yaşıyorsunuz. Eskiden iki basamak zor çıkarken şimdi 4. kata koşarak çıkabiliyorum. Bu beni çok fazla mutlu ediyor. Kıyafet giyerken, seçerken bile kendinizi mutlu hissedebiliyorsunuz. Bunu benim gibi hasta olanlar çok iyi anlayacaktır. Yıllarca obezite ile baş başa kalmış bir insan olarak şu anda bambaşka duygu içindeyim. Eski halimi bilenler bir anda nasıl zayıfladığımı merak ediyorlar. Ben de espri yaparak, hile yaptım diyorum ama çok başarılı bir operasyon geçirdiğimi söylüyorum. Yaklaşık 2 yıl ameliyatı araştırdım. Sonunda hocamızın kapısını çaldım. 140 kilo olduğum zamanlarda seçebileceğim iki kıyafet markam vardı. Gidip en büyük bedeni istiyorsunuz. Orada sadece bedeni bulmaya çalışıyorsunuz, istediğiniz bir renk bile giyemiyorsunuz. Onlar size ne sunarsa onu giyiyorsunuz. Bunun dışında uyku sorunum da çözüldü" ifadelerini kullandı.