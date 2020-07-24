08 nerenin plaka kodu? 08 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri Türkiye'de toplam 81 şehir vardır. Bu illerin de kendilerine özel plaka kodları mevcuttur. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 08 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 08 plaka kodu Artvin iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 8. sırada olan ilimiz Artvin'dir. Artvin'in plaka kodu 08'dir.

08 NERENİN PLAKASI?

08 plakası hangi ilin? : Artvin

08 il plakası Artvin iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 08 olanlar Artvin iline ait demektir.

Ayrıca 08 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Artvin'in ilçelerini simgelemektedir. Yani 08 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Artvin'in hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ARTVİN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Artvin'in plaka kodu 08'dir. Ek olarak plakada 08 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Artvin'in hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Artvin merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Artvin Merkez ilçesi plaka harfleri: 08 AC 001 - 08 AR 999 arasında, 08 DA 001 - 08 DA 999 arasında, 08 K 0001 - 08 K 4999 arasında, 08 M 0001 - 08 M 4999 arasında, 08 T 0001 - 08 T 0999 arasında yer alıyor.

Artvin Hopa ilçesi plaka harfleri: 08 AS 001 - 08 AV 999 arasında, 08 K 5000 - 08 K 7999 arasında, 08 M 5000 - 08 M 7999 arasında, 08 T 1000 - 08 T 1999 arasında yer alıyor.

Artvin Şavşat ilçesi plaka harfleri: 08 HA 001 - 08 HZ 999 arasında, 08 K 8000 - 08 K 8999 arasında, 08 M 8000 - 08 M 8999 arasında, 08 T 2000 - 08 T 2999 arasında yer alıyor.

Artvin Yusufeli ilçesi plaka harfleri: 08 K 9000 - 08 K 9999 arasında, 08 M 9000 - 08 M 9999 arasında, 08 T 3000 - 08 T 3999 arasında ve 08 YA 001- 08 YZ 999 yer alıyor.

Kısacası Artvin iline kayıtlı olan araçların plakası 08 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.