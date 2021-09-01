06.09.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLANACAK OLAN MENTEŞE İLÇESİ TOPLU TAŞIMA HATTI DÜZENLEMELERİ

1-7 Menteşe Stadyum - AVM - TOKİ Hattı; revize edilerek, iki farklı güzergah üzerinden çalışacak olup Menteşe Yeni Otogar ile TOKİ arasında aktarmasız olarak ulaşım hizmeti sağlanacaktır.

1-7 Menteşe Stadyum - AVM - TOKİ Hattı; revize edilerek, iki farklı güzergah üzerinden çalışacak olup Menteşe Yeni Otogar ile TOKİ arasında aktarmasız olarak ulaşım hizmeti sağlanacaktır.

Kırmızı işaretli güzergah: Atatürk Stadyumundan hareketle; belirli saatlerde Adliye Kavşağı, Akkaya (Dirgeme) yolu istikametinden Menteşe Yeni Otogar, TOKİ istikametinden OBAM (belirlenen saatlerde) sitesi ve Uğur Mumcu Bulvarı üzerinden güzergahına devam etmektedir.

Yeşil işaretli güzergah: Atatürk Stadyumundan hareketle; belirli saatlerde İsmet Çatak Caddesi üzerinden Menteşe Devlet Hastanesi, Aylin Karaca Kavşağı, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinden AVM, Denizli Kavşağı, TOKİ, (Dirgeme) yolu kullanılarak Menteşe Yeni Otogar, Adliye Kavşağı üzerinden şehir merkezine devam etmektedir.

Yeşil işaretli güzergah: 1-8 Menteşe Eski Otogar - Menteşe Devlet Hastanesi - Menteşe Yapı Koop. ; hattı mevcut haliyle devam edecek olup mevcut hatta ilaveten toplu taşıma araçlarımızın buçuklu sefer saatlerinde Atatürk Stadyumundan hareketle - İsmet Çatak Caddesi üzerinden Menteşe Devlet Hastanesi - Aylin Karaca Kavşağı - Tayyare Kavşağı - Adliye Kavşağı - Atatürk Bulvarı - Menteşe Yapı Koop. Güzergahında seferini tamamlayıp, dönüş güzergahında ise aynı güzergahı kullanacaktır.

Kırmızı işaretli güzergah: 1-9 Eski Otogar - Menteşe Devlet Hastanesi - Akyol - Şehir İçi Hattı; Menteşe İlçesi Eski Otogardan (BESKO) başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinden, Sanayi Kavşağı, Kireç Sanayi, Eski Şehir Mezarlığı, Menteşe Kaymakamlığı, Türdü İlkokulu, Menteşe Devlet Hastanesi, MBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İsmet Çatak Caddesi, Cumhuriyet Meydanı - Recai Güreli Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi - Kademe - Rıfat Ayaydın Caddesi - Hasan Ercan Caddesi üzerinden Zübeyde Hanım Caddesine çıkarak Adliye Kavşağında Ringini tamamlamaktadır.

Mavi işaretli güzergah: Ancak; Akyol ve Kademe bölgesinden biniş yapan yolcuları, Kireç Sanayi Bölgesi, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Devlet Hastanesi vb. noktalarda inecek yolcular için yarım tur ringini de tamamlayarak eski otogarda güzergahı son bulmaktadır.

Kaynak: Habermetre