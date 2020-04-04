Zümrüdüanka yeni bölüm bu akşam var mı? Zümrüdüanka 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Zümrüdüanka dizisi 9. son bölüm ekrana gelmişti. Suhandan, hapis hayatı sürdüğü Özgüçler konağından kurtulmak için her şeyi göze almıştır. Serhat yeniden kurtarıcı olarak sahneye çıkacaktır. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka dizisi 10. bölüm fragmnaı yayımlandı mı? İşte detaylar...

Zümrüdüanka bu akşam var mı? Fox ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka 9. bölüm 21 Mart günü yayımlanmıştı. Son bölümün ardından 10. yeni bölüm geçtiğimiz hafta sevenleri karşına çıkmamıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilere bir süreliğine ara verildi. Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? Zümrüdüanka oyuncuları kim?

Zümrüdüanka son bölüm izle...

ZÜMRÜDÜANKA BU AKŞAM VAR MI?

Coronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla Türkiye'de birçok dizi setlerine ara verildi. Zümrüdüanka dizisi de çalışmalarına ara verenlerden. Bu nedenle 4 Nisan Cumartesi günü Zümrüdüanka yeni bölüm yayımlanmayacak. Peki, Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? 9. son bölüm ile yayımlanmış olan dizinin 10. yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyenleriyle paylaşılmadı.

ZÜMRÜDÜANKA 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özgüçler konağında hapis tutulan Suhandan artık dayanamaz. Ama onu kurtaracak kimse yoktur. Suhandan gözünü karartır. Hayatı pahasına da olsa o konaktan kaçacaktır. Her şey içinden çıkılmaz bir hâl alırken tüm Demirkanlar nefesini tutmuş, Serhat'ın onları kurtarmasını bekliyordur... Serhat bir kez daha toprağın altından çıkıp, küllerinden doğabilecek midir? Zümrüt büyük aşkı için verdiği savaşı kazanabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği Zümrüdüanka dizisinin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin bulunuyor. Ayrıca Can Sinan'da dizinin senaryosunu kaleme aldı. Fox'un başarılı yapımı Zümrüdüanka oyuncuları ise şöyle:

Alp Navruz (Serhat Demirkan)

Ceren Yılmaz (Zümrüt Kuloğlu)

Selim Bayraktar (Abbas Demirkan)

Sebahat Kumaş (Saniye Arsoy)

Ayten Uncuoğlu (Azimet Demirkan)

Hatice Aslan (Ülfet Kuloğlu)

Itır Esen (Nisa)

Serhat Özcan (Rüstem Kuloğlu)

Elif Çakman (Nevcihan Demirkan)

Miray Akay (Meliha Kuloğlu)

Pelin Abay (Suhandan Demirkan)

Barış Küçükgüler (Latif Demirkan)

Gökhan Bekletenler (Ömer Lütfi Bakırcı)

Ebrar Baba (Songül Kuloğlu)

Asiye Dinçsoy (Döne Kılıç)

Korkmaz Arslan (Niyazi Kılıç)

Mine Kılıç (Fitnat Gülseven)

Doğukan Güngör (Hamit Özgüç)