ZULA günlük Discord turnuvaları başladı!
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ZULA günlük Discord turnuvaları başladı!

ZULA günlük Discord turnuvaları başladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından, 2013 tarihinde yapım aşamasına başlanan ve 2015'te piyasaya sürülen Zula'nın, bol ödüllü günlük Discord turnuvaları başladı. Zula günlük Discord turnuvası ödülleri belli oldu!

Türkiye'de milyonlarca oyuncusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan FPS oyunları arasında yer alan Zula'nın bol ödüllü günlük Discord turnuvaları başladı.

Discord kanalından tam 7 gün boyunca 18:00 - 22:00 saatleri arasında kurulacak odalarda, 'Herkes Tek' modunda yapılacak maçlar birçok büyük ödülü oyuncularla buluşturuyor.

Zula Discord kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

ZULA DISCORD TURNUVASI DETAYLARI

  • Tarih: 9 - 15 Ağustos 2021
  • Saat: 18:00 - 22:00
  • Mod: Herkes Tek
  • Haritalar: Gaziantep Mülteci Kampı, Favela, Paris, Safranbolu, Düğün Salonu, Üsküdar Sokakları, Mardin

ÖDÜLLER

9 Ağustos - 13 Ağustos arası her odanın sıralamasında;

  • 1. Olan Oyuncu 10.000 Materyal
  • 2. Olan Oyuncu 5.000 Materyal
  • 3. Olan Oyuncu 2.500 Materyal

14 Ağustos - 15 Ağustos arası her odanın sıralamasında;

  • 1. Olan Oyuncu 5.000 Zula Altını
  • 2. Olan Oyuncu 3.000 Zula Altını
  • 3. Olan Oyuncu 2.000 Zula Altını

TURNUVA KURALLARI

  • Her seans farklı türde oynanacaktır.
  • Odalar turnuva yönetimi tarafından sunucu numarası, oda numarası ve oda şifresi olacak şekilde Zula Oyun Discord sunusunda paylaşılacaktır.
  • Her oyuncu 1 saat içinde yalnızca bir kez ödül alabilir.
  • Aynı klanda yer alan 3 ve daha fazla oyuncunun aynı odada yer alması yasaktır. Tespit edilmesi durumunda 1. olunsa dahi oyuncu ödülden faydalanamayacaktır.
  • Oda bilgilerini Zula Oyun Discord sunucusunda gören oyuncular odaya dahil olabilecektir. Sonradan dahil olan oyuncular için yeniden başlama seçeneği bulunmayacaktır.
  • Maç sorunsuz başladıktan sonra oyundan düşmeler olsa dahi oda devam eder. Turnuvaya katılan oyuncular maç sonu ekran görüntüsü almak zorundadır.
  • Hakem/Gözetmen maçtan düşmesi durumunda maç sonu ekran görüntüsünü espor@lokumgames.com mail adresine göndererek skorunuzu tescil ettiriniz.
  • Oyuncular 9 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Günlük Discord Turnuvası bitene kadar oyun içi karakter adını değiştirmemelidir.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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