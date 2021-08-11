ZULA günlük Discord turnuvaları başladı!

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından, 2013 tarihinde yapım aşamasına başlanan ve 2015'te piyasaya sürülen Zula'nın, bol ödüllü günlük Discord turnuvaları başladı. Zula günlük Discord turnuvası ödülleri belli oldu!