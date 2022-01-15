Zübeyde Hanım Mudanya'daki öğrencilerce anıldı - Haberler
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Zübeyde Hanım Mudanya'daki öğrencilerce anıldı

Zübeyde Hanım Mudanya'daki öğrencilerce anıldı
AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bademli Mahallesi'nde kısa bir süre önce öğrenime başlayan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'ndeki çocuklar, düzenlenen etkinlikle Zübeyde Hanım'ı vefatının 99. yıl dönümünde çiçeklerle andı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bademli Mahallesi'nde kısa bir süre önce öğrenime başlayan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'ndeki çocuklar, düzenlenen etkinlikle Zübeyde Hanım'ı vefatının 99. yıl dönümünde çiçeklerle andı.

Öğrencilerle birlikte okulun bahçesindeki Zübeyde Hanım'ın büstüne çiçek bırakan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "En değerli varlığımız, yavrularımız için anaların anası Zübeyde anamızın adıyla hayata geçirdiğimiz Çocuk Akademimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile onu ulusumuza armağan eden Zübeyde anamıza ve onların yolunda yürüyen annelerimize vefa, saygı ve minnetimizin ifadesidir. Zübeyde Hanım'ı anmak demek kadını, cumhuriyet ve değerlerini bir defa daha anlamak, savunmak ve korumak demektir." dedi.

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AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bademli Mahallesi'nde kısa bir süre önce öğrenime başlayan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'ndeki çocuklar, düzenlenen etkinlikle Zübeyde Hanım'ı vefatının 99. yıl dönümünde çiçeklerle andı.

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