Zorlu mücadelede sona gelindi, yangınlar kontrol altında

Bodrum ve Milas yangınlarının da kontrol altına alınmasıyla zorlu mücadelede sona yaklaşıldı.

Bodrum ve Milas yangınlarının da kontrol altına alınmasıyla zorlu mücadelede sona yaklaşıldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'da yangına 4 helikopterle 24 saat müdahale edildiğini söyledi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın zorlu süreçte verdiği desteğe de değinen Pakdemirli, "En önemli dostluğu kardeş ülke Azerbaycan'dan gördük" dedi. Günlerdir süren zorlu mücadelede sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

Bodrum'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken sevindirici bir haber de Muğla'dan geldi. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından Milas yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü. 4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA'larla çevrildi. Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Bodrum'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken sevindirici bir haber de Muğla'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Köyceğiz'de devam eden orman yangını da söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

"Mİlletimiz zor zamanda destek verenleri asla unutmaz"

Bakan Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de katıldığı koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için dünyanın her tarafından yardım geldiğini ifade eden Pakdemirli, en önemli dostluğu, desteği kardeş ülke Azerbaycan'dan aldıklarını vurguladı.

Pakdemirli, kardeş ülkenin 900'ün üzerinde personel ve 90'ın üzerinde araç ile Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye geldiğini kaydetti.

Azerbaycanlı ekiplerin sahada uyumlu çalıştığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu: "Azerbaycanlı kardeşlerimiz birçok zor görevde ormancılarımızla omuz omuza, yan yana görev yaptılar. Bundan da çok büyük mutluluk duydular. Ben bu arkadaşların azmini, şevkini gözlerinin içinde gördüm. Hangi görev için görevlendirmeye kalksak 'biz buraya oturmaya gelmedik, yardım etmeye geldik' diyen Azerbaycanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ekipleri burada gördüğümüz için memnun olduk. İki devlet liderinin de söylediği gibi 'tek millet, iki devlet' diyorum. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz tek millet olduğumuzu ispat ettiler. Burada hep beraber sahada tek yürek bir şekilde çalıştık, çabaladık. "

Ekiplerinin 24 saat yangınlara karşı nöbette olduğunu söyleyen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev de yetkililerin halkın yaralarını da sarmaya çalıştığını aktardı. orman yangını muğla bodrum milas köyceğiz söndürme soğutma bekir pakdemirli azerbaycan tarım ve orman

Kaynak: Habermetre