Zor Dağı Geçit Vermedi

Doğu Anadolu'daki en zorlu zirvelerinden olan Zor Dağı'ndaki Kale zirvesine kuzey yönünden ilk resmi tırmanışı gerçekleştiren dağcı grup, çığ riski ve buzullar sebebiyle zirveye ulaşamadan döndü.



İskender Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (AKUD) organizesiyle, Ağrı, Iğdır ve Kars'tan gelen 24 dağcı, Iğdır'a bağlı Karaçomak köyünde buluştu.

Köydeki son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan Zor Dağı'nın 3 bin metre yüksekliğindeki Kale zirvesine kuzey yönünden tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 5 saat sonra dağın 2 bin 900 metresindeki buzullara ulaştı.

Burada bir süre dinlenen ekip, buzullar ve çığ tehlikesi nedeniyle dağın zirvesini göremeden dönmek zorunda kaldı.



Ekipteki AKUD Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hiç denenmemiş olan bir rotadan tırmanış faaliyeti düzenlediklerini belirterek, "Hava şartları iyi olmasına rağmen olası çığ tehlikesi ve aşırı buzuldan kaynaklanan sorunlar yüzünden zirve yapmadan faaliyeti sonlandırdık." dedi.

Kızılkaya, Zor Dağı'na tırmanışın güçlüğüne işaret ederek, şunları aktardı:



"24 dağcı arkadaşımızla tırmanmayı planladığımız Zor Dağı, isminden anlaşıldığı gibi gerçekten zor dağ. Zirveye yakın yerde bir arkadaşımız buzul ve kayalıkta mahsur kaldı. Onu iple indirmek zorunda kaldık. Zor Dağı'nın Kale rotasını ilk kez denedik ve kış şartlarından dolayı zirve yapamadık. Ama önemli olan kazasız belasız bu faaliyeti bitirmekti."



Doğa sporcusu Sabri Sarcan da kış mevsiminde dağın zirve yapmaya olanak vermediğini anlatarak, "Dağın kuzey rotası buzul ve çığ riskinden dolayı zirve yapmaya elverişli değil. Zor Dağı'nın 5 zirvesinden biri olan Kale zirvesi kayalık bir alan, kışın da kuzeyde kalan bu zirvede aşırı buzlanma ve çığ görülmektedir. Biz de bu riski almamayı tercih ederek, faaliyeti zirve yapmadan sonlandırdık. Dağın bu zirvesine yazın veya ilkbaharda bir kez daha tırmanış yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.