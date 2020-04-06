Zoom nedir? Zoom güvenilir mi? Zoom gizlilik sorunu nedir? Zoom kişisel veri ihlali var mı? Zoom Meeting nedir? Zoom Video Konferans nasıl kullanılır?
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Facebook, Güncel

Zoom nedir? Zoom güvenilir mi? Zoom gizlilik sorunu nedir? Zoom kişisel veri ihlali var mı? Zoom Meeting nedir? Zoom Video Konferans nasıl kullanılır?

Zoom video konferans uygulaması koronavirüs nedeniyle evden çalışan herkesin gündemi olmuştu ve şirket hissleri yükselişe geçmişti. Fakat ABD uygulamayı yasakladı ve ciddi gizlilik ihlalleri olduğu ifade edildi. Detaylar haberimizde.

06.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:33
Zoom nedir? Zoom güvenilir mi? Zoom gizlilik sorunu nedir? Zoom kişisel veri ihlali var mı? Zoom Meeting nedir? Zoom Video Konferans nasıl kullanılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok şirket, özel kurs ve akademisyen öğrencileri ve çalışanları ile uzaktan görüntülü konferans ile çalışmaya başladı. Bu tür programların en yaygın kulanılanı ise Zoom Meeting. Zoom corona virüs döneminde şirket olarak büyük gelir elde etti ve hisslerinde ciddi artışlar oldu. Fakat gizlilik ve güvenlik ihlalleri yaptıkları ifade ediliyor. Detaylar haberimizde.

ZOOM MEETİNG NEDİR?

Zoom Meeting online görüşmeler, toplantılar, eğitimler, online dersler yapılabilen bir platformdur. Uygulamasını indirip veya tarayıcı üzerinden hem mobil ve tablet cihazlarında hem de bilgisayarlarda rahatlıkla çalışma yapabilirsiniz. Zoom uygulaması dünya üzerine yapılan araştırmalar sonucu en iyi 200 eğitim-öğretim aracı arasında kabul edilmektedir. Zoom ile hem mobil cihazlarınızdan hem de bilgisayarlardan sesli veya görüntülü görüşme, online ders verme, online ders alınabilir.

ZOOM MEETİNG GÜVENLİ Mİ?

Zoom meeting'in güvenilirliği ve veri paylaşımı büyük tereddüt yaratmaktadır. Özellikle uygulamayı kurduğunuzda verilerinizi Facebook ile paylaşması kişisel verilerinizi aktarmasını sağlamaktadır. Zoom'un gizlilik politikası, kullanıcılar giriş yaptığında uygulamanın Facebook'la iletişim kurabileceğini söyemektedir. Sadece Zoom değil birçok andorid ve ios uygulaması başta olmak üzere zaten kurulum yaptığınızda sizin verilerinizi topluyor ve reklam gibi ticari amaçlar başta olmak üzere, kampanyalar kişiye özel projeler için yararlanılıyor.

Zoom uygulaması ABD'de yasaklanmış durumda. Özellikle teknolojik olarak kişisel verileri topladığı, gizlilik ihlalleri yaptığı ifade ediliyor. İOS işletim sistemi kullanan Macbook'larda kök kod işlelemleri nedeniyle ciddi şikayet ve eleştriler alıyor.

Zoom Meeting şirketinin CEO'su Eric S. Yuan'ın Çin'li olması ve Çin – ABD ekonomik ve siyasi rekabetinin de bu olaylarda bir etkisi olup olmadığı ise merak konusu!

ZOOM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İlk olarak zoom.us adlı siteye giriyoruz açıyoruz. Açılan ekrandanSign Up Frre seçeneğinine tıklayarak mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini doğruladıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

ZOOM'DA UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM NASIL VERİLİR?

Zoom programını yükledikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce dilinde seçenekler yer almaktadır. Öğreticiler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler ise Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer almaktadır.

Yeni bir ders başlatmak ve yayınlamak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilinize veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşarak derse başlayabiliryosunuz.

Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarları, video açıp kapatma, ekran paylaşma ve katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer almaktadır.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabilirler.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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