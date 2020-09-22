Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır? Zoom'a nasıl girilir? Covid 19 pandemisi sebebiyle iş ve eğitim hayatında çevrim içi çalışma sistemine geçilmesiyle Zoom gibi platformlar ön plana çıktı. Okulların açılmasıyla birlikte Zoom kullanımı yeniden gündeme geldi. Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır? Zoom'a nasıl girilir?

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok şirket, özel kurs ve akademisyen öğrencileri ve çalışanları ile uzaktan görüntülü konferans ile çalışmaya başladı. Bu tür programların en yaygın kulanılanı ise Zoom Meeting. Peki Zoom video konferans nasıl kullanılır? Zoom Meeting işlemleri neler? Detaylar haberimizde.

ZOOM MEETİNG NEDİR?

Zoom Meeting online görüşmeler, toplantılar, eğitimler, online dersler yapılabilen bir platformdur. Uygulamasını indirip veya tarayıcı üzerinden hem mobil ve tablet cihazlarında hem de bilgisayarlarda rahatlıkla çalışma yapabilirsiniz. Zoom uygulaması dünya üzerine yapılan araştırmalar sonucu en iyi 200 eğitim-öğretim aracı arasında kabul edilmektedir. Zoom ile hem mobil cihazlarınızdan hem de bilgisayarlardan sesli veya görüntülü görüşme, online ders verme, online ders alınabilir.

ZOOM'DA UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM NASIL VERİLİR?

Zoom programını yükledikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce dilinde seçenekler yer almaktadır. Öğreticiler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler ise Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer almaktadır.

Yeni bir ders başlatmak ve yayınlamak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilerinize veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşarak derse başlayabiliyorsunuz.

Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarları, video açıp kapatma, ekran paylaşma ve katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer almaktadır.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabilirler.

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Kullanımı çok kolay olan Zoom uygulamasını indirmek için, App Store ve Google Play Store'u kullanabilirsiniz.

App Store'dan indirmek için buraya tıklayın.

Google Play Store'dan indirmek için buraya tıklayın.

ZOOM NASIL KULLANILIR? ZOOM'A NASIL GİRİLİR?

İlk olarak zoom.us adlı siteye giriyoruz açıyoruz. Açılan ekranda Sign Up Free seçeneğine tıklayarak mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini doğruladıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Zoom uygulaması sayesinde video konferans yapılabiliyor. Bu sayede hem öğrenciler hem de çalışanlar için büyük kolaylık sağlanıyor.

Telefon, tablet veya bilgisayarınıza kolaylıkla indirebileceğiniz Zoom toplantısına size atılan link ile katılabilirsiniz veya hesap oluşturarak yeni bir toplantı başlatabilirsiniz.

ZOOM ÜCRETLİ Mİ?

Zoom uygulaması ile 1 saat boyunca ücretsiz kullanım hakkında sahip olabilirsiniz. Fakat daha uzun süren toplantılar ve görüşmeler için ekstradan ücret ödemek gerekir.

ZOOM MEETİNG GÜVENLİ Mİ?

Zoom meeting'in güvenilirliği ve veri paylaşımı büyük tereddüt yaratmaktadır. Özellikle uygulamayı kurduğunuzda verilerinizi Facebook ile paylaşması kişisel verilerinizi aktarmasını sağlamaktadır. Zoom'un gizlilik politikası, kullanıcılar giriş yaptığında uygulamanın Facebook'la iletişim kurabileceğini söyemektedir. Sadece Zoom değil birçok Andorid ve iOS uygulaması başta olmak üzere zaten kurulum yaptığınızda sizin verilerini topluyor ve reklam gibi ticari amaçlar başta olmak üzere, kampanyalar kişiye özel projeler için yararlanılıyor.

Kaynak: Haberler.com