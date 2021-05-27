Zonguldak'tan kısa kısa

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Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Ali Arslan, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Ali Arslan, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Dekan Ali Arslan, dekan yardımcısı Makbule Civelek ve fakülte sekreteri Gönül Tekce'nin de katıldığı ziyarette, ilçedeki turizm potansiyeli hakkında Çorumluoğlu ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorumluoğlu, Arslan ve ekibine başarı diledi.

Arslan ve beraberindekiler, daha sonra Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Atık giysiler geri dönüşüme kazandırılacak

Alaplı'da atık giysi ve diğer tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla merkezi park ve caddelere 25 atık giysi geri dönüşüm kumbarası yerleştirildi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, başlatılan sıfır atık projeleriyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Kullanılmış giysi tekstil kumbaralarıyla tekstil ürünlerini ekonomiye kazandıracağız. Vatandaşlarımızdan eski giysiler, ayakkabı, aksesuar ve diğer tekstil eşyalarını çöp kutuları yerine geri dönüşüm kumbaralarına atmalarını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan, kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş