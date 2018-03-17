Zonguldak'ta "Şehitler Gecesi"

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Millileşiyoruz, çok geliştik, müthiş devrimler oldu insan haklarında, evrensel değerlerde, anlayışta, özgürlüklerde. Son 10 yılda müthiş değişiklikler, devrimler oldu hayal edemeyeceğimiz kadar ama bunu yaşayan bilir. Bunu hepimizin görmesi lazım." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şehitler Gecesi" etkinliğinde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Çınar, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin bu millet için canlarını feda ettiklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

An gelince fedakarlık yapabilmenin önemli olduğunu belirten Çınar, "Çok şükür yüce milletimizde bu eskiden olduğu gibi bugün de var. Bir asker, polis sınavı açılıyor, on binler koşuyor. Bunu vatan sevgisinden başka bir şeyle açıklayamayız." diye konuştu.

Çınar, onur duyacağı şanlı bir geçmişinden utanan, sorunlu, sıkıntılı, kompleksli, Batı'ya hayran, arada kalmış ve köle ruhlu bir nesil yetiştirmeye bir dönem gayret edildiğini dile getirdi.

Ülkenin halinin iyiye gittiğini ancak çok içler acısı durumlar yaşandığını belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Ben biraz şuna inanıyorum. Kemalizmin içerisinde bir truva atı var. Bugün Kemalizm maskesiyle eline almış mevzuyu, gücü, daha etkinler, daha meydandalar ama aslında Kemalizme de düşmanlar, emin olun. Bunlar, Mustafa Kemal'in parasını yeryüzünden silip kendi paralarını bastılar. Onun heykellerini indirip kendi heykellerini koymaya çalıştılar. Bu tarihi bir vaka. İnternetten bakın, hepsi görünür. Mustafa Kemal'i tarihten silmeye gayret ettiler. Kimse de demiyor ki, 'Arkadaş, kimdi bu alçaklar?' diye kimse de bir şey söylemiyor, bunu da tartışmıyor, kimse de konuşmuyor. Çok garip."

Türk milletinin onur duyacağı bir geçmişi olduğunu ifade eden Çınar, yalanlarla şanlı geçmişe dil uzatılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayan Çınar, "Millileşiyoruz, çok geliştik, müthiş devrimler oldu insan haklarında, evrensel değerlerde, anlayışta, özgürlüklerde... Son 10 yılda müthiş değişiklikler, devrimler oldu hayal edemeyeceğimiz kadar ama bunu yaşayan bilir. Bunu hepimizin görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Nerede bir şehit varsa bu ülkenin sınır taşı orasıdır"

Türk Kızılayı Genel Müdürü I·brahim Altan da şehitleri saygıyla andığını belirtti.

"Nerede bir şehit varsa bu ülkenin sınır taşı orasıdır." diyen Altan, şunları kaydetti:

"Kızılay 150 yıldır sürekli savaşın arkasında, yanında ve yaralanan askeri tedavi etmek, şehit askeri almak, esir olan askeri kurtarmak için mücadele veren bir kurum. 150 yıllık bir tecrübesi var. Bugün de aynı şekilde askerimizin peşinde, askerimizin temizlediği yerlerde, oralardaki mağdur, mazlum, sıkıntıya düşen insanlara insani yardımlarını gönderiyor. Bu yardımlar sizlerin, ülkemizdeki gönlü zengin, engin gönle sahip bağışçılarımızın yardımlarıın, onları herhangi bir zarara uğratmadan sizin dilediğiniz yerlere ulaştırıyoruz."