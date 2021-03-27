Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatro sahnesinde anlattılar

- Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatrro sahnesinde anlattılar Zonguldak'ta Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kadına şiddetin anlatıldığı "Ölüm Kadın Meselesi" adlı tiyatro sahnelendi.

- Zonguldak'ta kadına şiddeti tiyatrro sahnesinde anlattılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kadına şiddetin anlatıldığı "Ölüm Kadın Meselesi" adlı tiyatro sahnelendi. Pandemi dolayısıyla kısıtlı izleyicinin alındığı oyunda kadına ve çocuğa şiddet ele alındı.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Mekezi'nde "Ölüm Kadın Meselesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Nurşen Alıcıer'in yazdığı Erhal Koltuk'un yönettiği 'Ölüm Kadın Meselesi' adlı oyun pandemi dolayısıyla kısıtlı izleyici ile buluştu. İHA'ya konuşan oyunun yönetmeni Erhal Koltuk, "Maalesef tam bir sene sahneye çıkamadık. Seyirciyle buluşamadık. Tiyatro sanatını yapamadık. Ama bu gün çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında bu akşam Nurşen Alıcıer'in yazdığı ve benim yönettiğim Ölüm Kadın Meselesi adlı oyunu sahneleyeceğiz. Oyunun konusu kadına, çocuğa şiddet ve taciz. Maalesef toplumun duyarsızlığını anlatan bir oyun. İnsanlar bir sene sahnelerden, tiyatrolardan uzak kaldı. Bir açlık var. Pandemi dolayısıyla kısıtlı izleyici alabiliyoruz. O kadar çok istek var ki. Bu gün Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında oynadığımız için ücretsiz oynuyoruz. Davetiye dağıtımında sıkıntı yaşadık. Şu sıkıntılı günler geçtiğinde tiyatro severlerin açlığını gidereceğimizi biliyoruz. O kısıtlı günlerde yine kurallara uymak kaydıyla bir takım çalışmalar yaptık. Yeni oyunlar hazırladık. Bu gün tiyatrolar açık dense yeni oyunlarımızı izleyicilerimizle buluşturmaya hazırız. Onun için biz bu açlığı gidereceğiz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ