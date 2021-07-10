Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi
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Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 63 madencinin mezarının bulunduğu "Armutçuk Maden Şehitliği" yenilenerek düzenli hale getirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 63 madencinin mezarının bulunduğu "Armutçuk Maden Şehitliği" yenilenerek düzenli hale getirildi.

Amelebirliği Başkanlığı, Ereğli Kaymakamlığı ve Kandilli Belediyesi iş birliğiyle Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında 1942'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 63 maden şehidinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi.

Çalışmalar kapsamında mezar taşları yenilendi, otlar temizlendi, çevre düzenlemesi yapıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, burada yaptığı konuşmada, geçmişine sahip çıkmayanların geleceğinin olmayacağını belirterek, "Zonguldak hem övüneceğimiz hem de üzüleceğimiz bir coğrafya ve ona Allah'ın verdiği 'karaelmas' nimeti. Dolayısıyla onu çıkaracağız, burayı vatan yapacağız. Zonguldak söz konusu olduğunda bunun muhalefeti, iktidarı olmaz. Bu yörelerin, toprakların insanlarıyız. Dolayısıyla hep birlikte çalışıyoruz, birlikte başaracağız, eksiklerimizi gidereceğiz." dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da kentin 5 binin üzerinde maden şehidinin olduğu bir kent olduğunu, şehitlere gereken önem ve değeri her zaman verdiklerini ifade ederek, bu acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

"Şehitlik ve mezarlıklar, geçmişimize sahip çıkma anlamında önemli"

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise ilk geldiklerinde burasının ot ve ağaçların içinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişimize sahip çıkma anlamında şehitlikler ve mezarlıklar son derece önemlidir. Madenlerde çalışan kardeşlerimiz için ne yapılsa azdır. Sayın milletvekillerinin Meclis'te çaba sarf ettiklerini biliyorum ama bu ülkenin geleceği, müreffeh bir seviyeye ulaşması için yerin binlerce metre altında üretim yapan bu kardeşlerimizin hakkının ve hukukunun sonuna kadar savunulmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel de kurumun var olduğu sürece kutsal ve mukaddes görevini üyelerin menfaatleri yönünde sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından maden şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Protokol üyelerine, içinde Armutçuk Amelebirliği Maden Şehitliği fotoğrafı olan çerçeve takdim edildi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve maden şehitlerinin yakınları katıldı.

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi - Haberler
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