Zonguldak'ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka Zonguldak'ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka Zonguldak'ta 4 günlük Kurban Bayramı sürecinde toplam vaka sayısı bin 181'e ulaştı.

Zonguldak'ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 4 günlük Kurban Bayramı sürecinde toplam vaka sayısı bin 181'e ulaştı. Bayram tatili boyunca sahillerde de yaşanan yoğunluk nedeniyle 78 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin geçen Mart ayından bu yana mücadele verdiği yeni tip koronavirüs pandemisinde astım ve pnömokonyoz hastalarının yoğun olarak yaşadığı kent Zonguldak'ta vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. 6 aylık süreçte toplam vaka sayısı bin 181'e ulaştı. Kentte koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 74'e yükseldi.

Bayram tatili sebebiyle memleketine gelenler Zonguldak'ta yoğunluk oluşturdu. Özellikle plajlarda kapasitenin üzerinde yoğunluk yaşandı. Bilim kurulları ve yetkililerin uyarılarına rağmen bazı bölgelerde geleneksel bayramlaşmalar devam etti. Bazı bölgelerde ise geleneksel hale getirilen bayramlaşmalar uyarılar dikkate alınarak bu yıl yapılmadı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının sık sık hatırlatıldığı Zonguldak'ta, banka ve postane önlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri de caddedeki işyerleri önlerinde oluşan kuyruklar nedeniyle sık sık sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Koronavirüs sürecinin başından bu yana evden çıkmamaya özen gösterdiğini söyleyen Kenan Coşkun, caddede gördüğü uzun kuyruklara sitem etti. Coşkun, bayram boyunca da tedbirli davrandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Kimse dikkat etmiyor. Mümkün mertebe insanları yanımdan uzaklaştırıyorum. Ama kimsenin sosyal mesafeye dikkat ettiği söylenemez. Yetkililer de sık sık uyarıyor ama uyarılara bile gerek yok. Bu hastalık dünyayı sarmış. Buna alışmak zorundayız. Bu şekilde devam ederse ikinci ve üçüncü dalga bile kaçınılmaz olur. Allah muhafaza."

Kaynak: İHA