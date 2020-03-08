ZONGULDAK-Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlü
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Zonguldak, Nepal, Güncel

ZONGULDAK-Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlü

Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlüİNGİLTERE'den 2 yıl önce Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), 4 bin kilometre yürüyerek Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı.

08.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:36
ZONGULDAK-Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlü

Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlü

İNGİLTERE'den 2 yıl önce Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), 4 bin kilometre yürüyerek Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pope, Kadınların özgürlüğüne ve ayakta tek başına kalmasından yanayım. Türk kadını bunu fazlası ile başarıyor. Türk kadını çok güçlü dedi.

İhtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olmak için Temmuz 2018'de İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan Rosie Swale Pope, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı. 4 bin kilometre yürüdükten sonra Ereğli'ye gelen Pope, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğini söyledi. Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol katetiğini, yolculuğu sırasında haftada sadece 1 gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kaldığını anlattı. Diğer günlerde geceleri, beline halat bağlayarak çektiği mini karavanında geçirdiğini söyleyen Pope, en büyük ilgiyi Türkiye'de gördüğünü söyledi. Türk İnsanının misafirperverliğine hayran kaldığını kaydeden Rosie Swale Pope, Mustafa Kemal Atatürk'ün idolü olduğunu belirterek, Atatürk sadece Türkiye'de değil, dünyada tanıdığım en zeki ve en cesur insan. Yolumun üzerinde Samsun'da var. Samsun'da da ziyaret edeceğim. O benim idolüm. Türkiye'de kendimi çok güvenlikte hissediyorum. İnsanlarına aşık oldum. Türk insanları tanıdığım diğer milletlerden çok daha farklı olduğunu söylemek istiyorum. Türk insanı bana yardım etmek için adeta yarışıyor. O yüzden de özel mesajım, Türk insanları için olacak dedi.

Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuşan Rosie Swale Pope, Türk kadınının çok güçlü yapıya sahip olduğunu belirtip, 'Ben olaya kadın- erkek olarak bakmıyorum. İnsan olarak bakıyorum. Ailenin kutsallığına inanıyorum. Kadın ile erkek arasındaki eşitliğe de inanıyorum. Bu anlamda da Türk kadınını gayet verimli ve güçlü görüyorum. Dünya Kadınlar Günü'ne kadın olarak değil insanlık açısından bakıyorum. Kadınların özgürlüğüne ve ayakta tek başına kalmasından yanayım. Türk kadını bunu fazlası ile başarıyor. Türk kadını çok güçlü. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diye konuştu.

'TÜRK ASKERLERİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Suriye'de yaşanan olaylara çok üzüldüğünü de dile getiren Rosie Swale Pope, ülkesinin Suriye politikasını eleştirerek, Suriye'deki savaşı üzüntü ile karşılıyorum. Orada hayatını kaybeden özellikle Türk askerleri için çok üzgünüm. Bu insanların özgür olması gerekiyor. Onların özgürlüklerinden yanayım. Dünyayı politikacıların yanlış politikaları çirkinleştiriyor. Ülkemdeki üretilen politikaları desteklemiyorum. Üzülüyorum.

ZONGULDAK-Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlü

Kaynak: DHA

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ZONGULDAK-Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie Türk kadını çok güçlü

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