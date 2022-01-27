Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı! Araçlar alternatif yollara yönlendirildi - Haberler
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Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı! Araçlar alternatif yollara yönlendirildi

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Heyelan anında bazı kaya parçalarının üzerine düştüğü kar küreme aracının sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin heyelanın yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatacak.

Zonguldak- İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.

Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı! Araçlar alternatif yollara yönlendirildi

Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kapatarak güzergahı kullanan sürücüleri geri çevirdi.

Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı! Araçlar alternatif yollara yönlendirildi

Heyelanda bazı kaya parçalarının kar küreme aracının üzerine düştüğü ve araç sürücüsünün yaralandığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Celal D. (67) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı! Araçlar alternatif yollara yönlendirildi

Yol ulaşıma kapatılırken ekipler heyelanın yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatacak. Alternatif güzergahlara sevk edilen bazı sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı! Araçlar alternatif yollara yönlendirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Zonguldak, İstanbul, Heyelan, Güncel, Haber

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