ZONGULDAK İnşaat işçilerini öldürüp, ormana gömdüler İnşaat işçilerini öldürüp, ormana gömdülerZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması ve inşaat yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'yı öldürerek ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İnşaat işçilerini öldürüp, ormana gömdüler

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması ve inşaat yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'yı öldürerek ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Cesetleri, traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K.'nın ise aranmasına devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu Beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi. İki kişinin Serkan A. tarafından silahla öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada ise Salim ve Soner Çatma'nın, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak gömüldüğü belirtildi.

Serkan A. ve babası İsmail A.'nın geçen yıl 30 Haziran'da bahçelerine 10 milyon lira değerinde kenevir ektikleri iddiasıyla tutuklandığı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA