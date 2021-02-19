Zonguldak İl Sağlık Müdürü Güner, kentteki mutasyonlu vaka sayısını açıkladı
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Zonguldak İl Sağlık Müdürü Güner, kentteki mutasyonlu vaka sayısını açıkladı

19.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:14
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Güner, kentteki mutasyonlu vaka sayısını açıkladı

ZONGULDAK İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kette 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

ZONGULDAK İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kette 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne iki solunum cihazı bağışında bulunuldu. Solunum cihazlarının tesliminde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, kent genelinde 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü söyledi. Dr. Güner, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık, artık rakamları haftalık açıklayacak. Yerelden rakam verilmesi istenmiyor ama, valimiz de zaman zaman açıklamalar yapacaktır. Mutasyonlu vakalar ilimizde de görüldü. Yaklaşık 16 tane vaka oldu. Bu durum işin ciddiyetini bize gösteriyor. Vakalar azalınca biz toplum olarak biraz rahatladık, gevşedik. Nisan ayındaki, aralık ayındaki ciddiyete tekrardan dönülüp, aralık ayındaki gibi çok yüksek bir değere yükselmeden almak zorundayız."

Dr. Güner, herkesin üzerine düşen görevi yapmasıyla normal sürece geçilebileceğini ifade ederek, "Artık normale geçişte iller kendi içlerinde bunu yapacağı için artık herkes kendi kararını vereceği için sayıları azaltıp artık bizim de il bazında normale geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada hepimize görev düşüyor. Bu sayıları azaltmak hepimizin elinde." dedi.


Zonguldak İl Sağlık Müdürü Güner, kentteki mutasyonlu vaka sayısını açıkladı
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Güner, kentteki mutasyonlu vaka sayısını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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