ZONGULDAK Devrek'te kaymakamı isyan ettiren vaka artışına rağmen halkın duyarsızlığı şaşkına çevirdi
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ZONGULDAK Devrek'te kaymakamı isyan ettiren vaka artışına rağmen halkın duyarsızlığı şaşkına çevirdi

Devrek'te kaymakamı isyan ettiren vaka artışına rağmen halkın duyarsızlığı şaşkına çevirdiZONGULDAK'ın 56 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, kaymakamı isyan ettiren vaka sayılarındanki artışa rağmen halkın duyarsızlığı pes dedirtti.

29.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:02

Devrek'te kaymakamı isyan ettiren vaka artışına rağmen halkın duyarsızlığı şaşkına çevirdi

ZONGULDAK'ın 56 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, kaymakamı isyan ettiren vaka sayılarındanki artışa rağmen halkın duyarsızlığı pes dedirtti. Maskenin kendisini boğduğunu söyleyerek takmadığını söyleyen Hayri Can, "Gencim bana bir şey olmaz. Allah'ın verdiği canı Allah alır" dedi.

Devrek ilçesinde bugüne kadar 76 kişi, koronavirüs salgınına yakalandı. 40 hasta, iyileşerek koronavirüsü yenmeyi başardı. 12 kişinin hayatını kaybettiği ilçede 24 kişinin ise hastane ve evlerinde tedavileri devam ediyor. Son olarak bir ailede çocuklarıyla birlikte koronavirüs tespit edildi. Anne, baba ile 1 ve 4 yaşındaki kardeşlerin testi pozitif çıktı. Ailenin evlerinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETMİŞTİ

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ilçedeki koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiğini söyledi. Açıklamasında 1 yaşındaki bebeğin bile koronavirüse yakalandığını, Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçe olduklarını ifade eden Altay, "Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum." diyerek ilçedeki artışla ilgili halkın tedbirleri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: SON 15 GÜNDE VAKA SAYILARI ARTTI

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, özellikle yaz mevsiminde yurt dışında yaşayan vatandaşların da gelmesiyle nüfuslarının 5-6 bin civarında arttığını söyledi. Devletin aldığı tüm tedbirleri fazlasıyla uyguladıklarını ifade eden Bozkurt, "Normalleşmeyle insanlar biraz gevşedi. Sanki salgın bitmiş gibi davrandılar. Devrek olarak son 15 günde vaka sayıları arttı. İlçeler arasında en yüksek vaka sayısına geldik. Vatandaşların dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz. Kaymakamlığımızda her türlü iletişim yollarıyla uyarmaya çalışıyoruz. Daha çok geç değil. İzole olabilir. İnşallah şu süreci biraz daha dikkat ederek durumu kontrol altına lamaya çalışıyoruz." dedi.

MASKE TAKMAYAN VATANDAŞIN SÖZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İlçe merkezinde maske takmadan dolaşan Hayri Can ise açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. DHA muhabirinin 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna önce 'Unuttum.' diye cevap veren Hayri Can, daha sonraki sözleriyle pes dedirtti. 'Gencim bana bir şey olmaz' diyen Hayri Can, "Maske beni boğuyor, kokuyor sıcakta. Daha genciz bir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Öyle sanıyorum tahminim. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Yırtarız hastalığı ya sıkıntı olmaz. Demir gibiyiz. Korkmayız hastalıktan." dedi. Hayri Can, 'Biz sizden korkuyoruz' diyen muhabire, "Ben sağlamım benden niye korkuyorsun. Hastalık olursa hemen hastaneye giderim." diye cevap verdi. Hayri Can, daha sonra muhabirin isteği üzerine maskesini taktı.

ZONGULDAK Devrek'te kaymakamı isyan ettiren vaka artışına rağmen halkın duyarsızlığı şaşkına çevirdi

Kaynak: DHA

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