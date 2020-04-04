Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor
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Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Jandarma, Polis

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor Yasağı yolda öğrenenler kontrol noktasından geri çevrildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve...

04.04.2020 02:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:48
Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Yasağı yolda öğrenenler kontrol noktasından geri çevrildi

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması ile birlikte polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ek olarak 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların en fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş ve çıkışların saat 24.00 itibariyle yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Zonguldak'ın il çıkışında polis ve jandarma kontrol noktası oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri durdurup ateşini ölçtükleri sürücülere alınan kararı hatırlatarak giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı. Ticari amaçlı ve kamu görevlisi olduğu için izni olanların geçişlerine izin verilirken, kararı yolda duyan ve yasağın uygulanmaya başladığı saate yetişemeyen sürücüler polisleri ikna etmeye çalışıp geçmeye çalıştı. Geçişine izin verilmeyen bir sürücü de il dışına çıkarken yoldaki polis memuruna geri döneceğini not ettirdiğini söyleyerek geçişine izin verilmesini talep etti. İstanbul'a çalışanlarının evraklarını yaptırmak için gittiğini ve ortam daha iyi olduğu için memleketi Zonguldak'a döndüğünü ifade eden bir sürücü yasak başladıktan 50 dakika sonra geldiğini belirterek polisi ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri ise yasak nedeniyle sürücüye izin verilemeyeceğini belirterek kendisini geri gönderdi. Yasağı duyunca yola çıktıklarını ve kontrol noktasında polisin kendilerini iyi karşıladığını ifade eden sürücülerden Oktay Özkan, yasağın yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. İpek Özkan'da yasa kararını duyunca hazırlık yapmadan pijamalarıyla yola çıktıklarını söyledi.

Polis ve jandarma Zonguldak'ın Alaplı ilçesi girişinde kurduğu kontrol noktasında il dışından gelen yada il dışına çıkmak isteyen çok sayıda aracın geçişine izin vermeyerek geri çevirdi.

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Kaynak: İHA

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Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor
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