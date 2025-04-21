Zodyak'ın ilk burcu nedir sorusunun cevabı da astroloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Zodyak sisteminde her burcun belli bir tarih aralığı vardır ve bu döngüde başlangıcı belirleyen bir burç bulunur. Zodyak'ın ilk burcu nedir sorusunun cevabı, astrolojik düzeni anlamak için kritik bir öneme sahiptir. Peki, Zodyak sembolü nedir? Zodyak'ın ilk burcu nedir, Zodyak kuşağı hangi burç? İşte detaylar...

ZODYAK SEMBOLÜ NEDİR?

Zodyak, Güneş'in bir yıl boyunca izlediği yol boyunca sıralanan 12 burcu temsil eden bir semboller sistemidir.

ZODYAK'IN İLK BURCU NEDİR?

Koç burcu, Zodyak döngüsünün başlangıç noktasıdır ve genellikle 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan kişileri temsil eder. Koç burcu, yeni başlangıçları, enerjiyi ve liderliği simgeler.

Zodyak sembolü nedir? Zodyak'ın ilk burcu nedir?

Zodyak kuşağı hangi burç sorusu da bu bağlamda önem kazanıyor. Zodyak kuşağı, Güneş'in gökyüzünde izlediği yolda yer alan burçların oluşturduğu hayali bir kuşaktır ve ilk burcu Koç olarak kabul edilir.

ZODYAK KUŞAĞI HANGİ BURÇ?

Zodyak kuşağındaki burçlar Koç ile başlar ve sırasıyla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık şeklinde devam eder. Her burcun kendine özgü bir Zodyak sembolü vardır ve bu semboller kişilik, kader ve ilişkiler gibi birçok konuda ipucu verdiği düşünülür.

Zodyak kuşağı hangi burç?

BURÇLAR VE TARİHLERİ

Koç 21 Mart – 20 Nisan

Boğa 21 Nisan – 20 Mayıs

İkizler 21 Mayıs – 21 Haziran

Yengeç 22 Haziran – 22 Temmuz

Aslan 23 Temmuz – 23 Ağustos

Başak 24 Ağustos – 23 Eylül

Terazi 24 Eylül – 23 Ekim

Akrep 24 Ekim – 22 Kasım

Yay 23 Kasım – 21 Aralık

Oğlak 22 Aralık – 20 Ocak

Kova 21 Ocak – 19 Şubat

Balık 20 Şubat – 20 Mart

Zodyak'ın ilk burcu nedir, Zodyak kuşağı hangi burç?

İlgili Haberler

HANGİ BURÇLAR BİRBİRLERİYLE UYUMLU?

Koç: Aslan, Yay, İkizler, Kova

Boğa: Başak, Oğlak, Yengeç, Balık

İkizler: Terazi, Kova, Koç, Aslan

Yengeç: Akrep, Balık, Boğa, Başak

Aslan: Koç, Yay, İkizler, Terazi

Başak: Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrep

Terazi: İkizler, Kova, Aslan, Yay

Akrep: Yengeç, Balık, Başak, Oğlak

Yay: Koç, Aslan, Terazi, Kova

Oğlak: Boğa, Başak, Akrep, Balık

Kova: İkizler, Terazi, Koç, Yay

Balık: Yengeç, Akrep, Boğa, Oğlak

AY BURCU NEDİR?

Duygusal uyum için Ay burcu çok önemlidir. Ayrıca Venüs (sevgi anlayışı), Mars (cinsel çekim ve enerji) ve Merkür (iletişim) gibi gezegenlerin burç yerleşimleri de detaylı uyum analizinde önemli rol oynar.

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Ana burcun yanı sıra yükselen burç da önemlidir. İki kişinin yükselen burçlarının uyumlu olması ilişkinin sürdürülebilirliğini artırabilir.