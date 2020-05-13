Ziya Öğretmen Muş'taki meslektaşlarıyla buluştu
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Ziya Öğretmen Muş'taki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa onu yapacaklarını belirterek, "Bilim Kurulu, 'Risklidir' dediği sürece okulları açamayız." dedi.

Ziya Öğretmen Muş'taki meslektaşlarıyla buluştu
13.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa onu yapacaklarını belirterek, "Bilim Kurulu, 'Risklidir' dediği sürece okulları açamayız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Muş'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında her öğretmenin aynı heves ve sorumlulukla, uzaktan eğitim gibi yepyeni bir uygulamayı fedakarca omuzladığını belirten Selçuk, meslektaşlarına teşekkür etti.

"Bu ülkenin çocuklarına hep beraber hizmet ediyoruz. Bir milletin, insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerin böyle bir kara günde nasıl bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin verdiği destansı mücadeleyi bütün ülkenin konuşmasını istiyorum." diyen Selçuk, meslektaşlarının ne ihtiyacı varsa var güçle yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bilim Kurulu'nu işaret etti

Video konferansa anne babalarıyla katılan çocuklar da bir an önce okullarına kavuşmak istediğini söyledi. Bakan Selçuk ise Bilim Kurulu'nu işaret ederek, "Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa onu yapacağız. Bilim Kurulu, 'Risklidir' dediği sürece okulları açamayız." diye yanıt verdi.

Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi rehber öğretmeni Mehtap Karaca, Bakan Selçuk'u eylül ayında Muş'ta yapılması planlanan 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'ne davet etti.

"Artık her şeyi yüz yüze yapmak doğru olmayabilir"

Buluşmaya katılan bilişim teknolojileri öğretmenleri köy okullarında kodlama, yazılım eğitimlerinin temelini oluşturmaya yönelik çalışmalarını anlattırken, uzaktan eğitim sürecinde çocukların derse ilgisinin arttığı tespiti gündeme geldi.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Salih Kan, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir modele geçiş yapılıp yapılamayacağını sordu.

Bakan Selçuk, virüs sürecinin hayata dahil ettiği birçok şeyin kalıcı olabileceğini belirterek, "Artık her şeyi yüz yüze yapmak ve çok yoğun ders saatleriyle çocukları bunaltmak doğru olmayabilir. Biz de bu paradigma dönüşümüne ayak uydurmak için koronavirüs salgını döneminde eğitimi yürüttüğümüz EBA'yı geçici değil kalıcı bir çözüm olarak değerlendireceğiz. Bundan sonra da takviye için, ders dışı etkinlikler için EBA'yı kullanacağız." dedi.

Bulanık ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik yapan Betül Özçelik Dayı öğrencilerinin özel notunu iletti. Betül Öğretmen'in, öğrencilerinin bir bakanın okullarına gelmesini imkansız bulduğunu ifade etmesi üzerine Selçuk, "Muhakkak geleceğiz." yanıtını verdi.

36 yıllık öğretmen Mustafa Ergen de kendisi gibi öğretmen olan kızı Muş'a atanınca bu kente tayin istediğini anlattı. Ankara'dan sonra öğretmenlik yaptığı Muş'un kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu, çok mutlu çalıştığını belirtti.

Bakan Selçuk, "Okul açıldıktan sonra birleştirilmiş sınıflar için bir uyum süreci planlanıyor mu?" sorusunu yönelten Tuğba Harmankaya'ya bu konuda özel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Selçuk, "Uyum için akademik takvimde özel bir zaman ayıracağız. Özellikle köy okulları ve birleştirilmiş sınıflar için ek kaynaklar da gelecek." diye konuştu.

Ziya Öğretmen Muş'taki meslektaşlarıyla buluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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