Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından art arda yapılan uyarıların ardından tarım bölgelerinde yaşanabilecek olası riskler gündeme gelirken, özellikle zirai don tehlikesi son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte üreticiler ve çiftçiler, "Zirai don nedir, kaç derecede olur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tarım ürünlerini tehdit eden bu doğa olayıyla ilgili bilinmesi gerekenler ve alınması gereken önlemler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Zirai don olayı nedir? Kaç derecede zirai don olur, nasıl engellenir? İşte, zirai dona dair tüm detaylar…

ZİRAİ DON OLAYI NEDİR?

Zirai don, hava sıcaklığının bitkilerin zarar görebileceği seviyelere düşmesiyle meydana gelen, özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyen meteorolojik bir olaydır. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, geceleri sıcaklıkların ani düşüşüyle ortaya çıkar. Bu durum, ürünlerin gelişim döneminde doku hasarına, verim kaybına ve hatta bitkilerin tamamen donarak ölmesine neden olabilir.

Zirai don olayı nedir

Zirai don, özellikle meyve ağaçları, sebzeler ve çiçek açma dönemindeki bitkiler üzerinde büyük risk oluşturur. Çiftçiler için ciddi ekonomik kayıplara yol açabilecek bu olay, tarım bölgelerinde dikkatle takip edilmesi gereken kritik bir doğa olayıdır.

Kaç derecede zirai don olur

KAÇ DERECEDE ZİRAİ DON OLUR?

Zirai don, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bitkilerde doku hasarına yol açan ciddi bir doğa olayıdır. Ancak her don olayı aynı şiddette değildir.

Tarım uzmanları, zirai donu sıcaklık derecelerine göre üç ana kategoriye ayırır:

Hafif Don: 0°C ile -2.2°C arasında gerçekleşir. Genellikle hassas sebzeler ve çiçek açan bitkiler etkilenir.

0°C ile -2.2°C arasında gerçekleşir. Genellikle hassas sebzeler ve çiçek açan bitkiler etkilenir. Orta Şiddette Don: -2.2°C ile -4.4°C arasındadır. Meyve ağaçlarının tomurcukları ve genç filizler zarar görebilir.

-2.2°C ile -4.4°C arasındadır. Meyve ağaçlarının tomurcukları ve genç filizler zarar görebilir. Şiddetli Don: -4.4°C'nin altındaki sıcaklıklarda görülür. Geniş yapraklı bitkiler, narenciye türleri ve birçok sebze türü ciddi zarar görür.

Zirai donun etkisi sadece sıcaklıkla sınırlı değildir; don süresi, rüzgar durumu, nem oranı ve toprağın ısısı da etkili faktörlerdendir. Bu nedenle çiftçilerin don riski olan dönemlerde meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi büyük önem taşır.

zirai don nasıl engellenir

ZİRAİ DON NASIL ENGELLENİR?

Zirai don, tarım ürünlerine büyük zarar verebilen ve ciddi verim kayıplarına yol açabilen doğal bir olaydır. Bu nedenle çiftçiler ve üreticiler için zirai donu önleyici yöntemler büyük önem taşır.

İşte zirai donu engellemek ve etkilerini azaltmak için kullanılan başlıca yöntemler:

1. Meteorolojik Takip ve Erken Uyarı Sistemleri

Don riski olan dönemlerde hava durumu tahminlerinin dikkatle takip edilmesi, üreticilere önlem alma fırsatı sağlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları bu noktada hayati öneme sahiptir.

2. Isıtma Yöntemleri (Açık Alanlarda)

Bahçelerde ve tarlalarda ateş yakarak veya ısıtıcı sistemler kullanarak sıcaklık birkaç derece artırılabilir. Bu yöntem, özellikle meyve ağaçlarının olduğu alanlarda yaygındır.

zirai don engelleme yöntemleri

3. Hava Sirkülasyonu (Fan Kullanımı)

Yatay hava akımı sağlayan fanlar, soğuk havanın dağılmasını ve sıcak havanın toprağa yakın tutulmasını sağlar. Bu sayede bitkilerde don oluşumu engellenebilir.

4. Sulama (Sprinkler Sistemi)

Don riski öncesinde yapılan gece sulamaları, toprağın ısısını artırarak bitki köklerini korur. Ayrıca, üzeri suyla kaplı yapraklarda buz oluşurken çevreye ısı yayarak don zararını azaltır.

5. Örtü Kullanımı (Malç ve Don Tülü)

Fideler ve genç bitkiler üzerine örtü örtülerek doğrudan soğuk hava teması engellenebilir. Bu yöntem küçük alanlarda etkili bir koruma sağlar.