Zinde Yaşam Kulübü bu hafta Atatürk için yürüdü

11.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:06

Akhisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zinde Yaşam Kulübü'nün doğa yürüyüşü üyeleri her hafta yaptıkları geleneksel yürüyüşü bu hafta 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle adımlarını Atatürk için attılar.



Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü'nün sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin artması amacıyla gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü bu hafta Çamönü Mahallesi parkuru ile devam etti.



Doğa yürüyüşleri etkinliğinde toplanan yaklaşık 200 kişi, Akhisar Belediyesi tarafından hazırlanan kağıt yaka Atatürk rozetlerin ile birlikte sabahın ilk ışıkları belirlenen bölgeye giderek hem spor yaptı hem de doğada güzel vakit geçirdi. Akhisar'da sağlıklı yaşamı tercih edenlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, 3 buçuk saat sürerken Akhisarlılar doğa yürüyüşüne büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşe önderlik eden fahri doğa yürüyüşçüsü İsmet Uçar, bu yürüyüşleri doğayla iç içe olmak, doğa sevgisini herkese göstermek amacıyla yaptıklarını kaydetti. Uçar, doğada ayak izinden başka bir şey bırakmamak gerektiğini savunarak doğada yapılan bu yürüyüş etkinliklerinde bulunmaktan keyif aldıklarını söyledi.



Milli Egemenlik Meydanı Akhisar Belediye Hizmet Binası önünde saat 06.45'de toplanan grup saat 07.00'da şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çamönü Mahallesi parkuruna hareket etti. Doğa yürüyüşü ile şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe spor yapmanın mutluluğunu yaşayan sporseverler Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya etkinlikten dolayı teşekkürlerini sundu. - MANİSA

Kaynak: İHA