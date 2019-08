Zilhicce ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?

Hac ayı anlamındaki Zilhicce ayı, Hicri takvimin 12. ayıdır. Bu ayda hac ibadeti ile birlikte kurban ibadeti de yapılır, Kurban Bayramı kutlanır. Peygamber Efendimiz, birçok hadis-i şerifiyle bu ayın ilk on gününde tutula orucun ve yapılan ibadetlerin faziletine değinmiştir. Peki 2019'da Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayının faziletleri nelerdir? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? Hangi dualar edilir, hangi ibadetler yapılır? İşte Zilhicce ayı hakkında merak edilenler...

ZİLHİCCE NE ZAMAN?

Diyanetin takvimine göre, 2019 Zilhicce ayı 2 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sözlükt? "hac ayı" anlamındaki zilhicc? (zülhicc?, zülhacc?) kam?rî yılın zilkad?d?n sonra g?l?n son ayıdır.Zilhicc? ayı, hac ibad?tinin y?rin? g?tirildiği aydır.

Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının onuncu günü başlar. Yani 2 Ağustos Cuma günü başlayan Zilhicce ayının onuncu günü 11 Ağustos Pazar gününe denk gelmektedir.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz, Zilhicce ayının ilk on günü içinde yapılan ibadetlerin çok büyük faziletleri olduğunu buyurmuştur. Zilhicc? ayının ilk dokuz gününd? oruç tutmak tavsiy? ?dilmiştir. P?ygamb?rimiz'in zilhicc?nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivay?t ?dildiği için zilhicc?nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önc?ki dokuz günün oruçlu g?çirilm?si müst?haptır.

Bir rivayette Adem (as)'in tevbesi Muharrem veya Zilhicce ayında kabul edilmiştir.

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.

[İbni Mace]

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir. [Beyheki]

Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.

[R. Nasıhin]

Bu on günün hayrından mahrum olan kimseye yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki,saymakla bitmez.[T. Gafilin]

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.

[Ebul Berekat]

Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.

[Beyheki]

Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!

[Taberani]

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

İlk dokuz gününde oruç tutmanın Efendimizce faziletli olduğu söylenen Zilhicc? ayında yapabil?c?ğiniz ibad?tl?r şunlardır;

– Kaza namazı kılmak,

– Sadaka v?rm?k,

– Kur'ân-ı K?rim tilav?tiyl? m?şgul olmak,

– T?sbih namazı kılmak,

– C?vş?n-i K?bir, ?vrad-ı kudsiy? v? husus?n tahmidiy? duasını okumak.

ZİLHİCCE'NİN İLK ON GÜNÜNDE YAPILACAK TESBİHATLAR

*Zilhicce ayının birinden onuna kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ

Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'lKayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'lhamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyü lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.