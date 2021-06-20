Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46/1 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde bir binanın önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki insanlardan korkan yılan ise kaldırım ile binanın merdiveni arasındaki boşlukta saklandı. Olay, belediye ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaldırımın çevresi belediyenin fen işleri ekipleri tarafından kazılsa da binanın giriş merdiveninin altına saklanan yılan, girdiği yerden çıkarılamadı. Mahalle sakinlerinin tedirgin bekleyişi ise sürüyor.

"Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor"

Mahallenin muhtarı Hüseyin Sarıyer, "Vatandaşlar ihbarda bulundu, mahallede çıngıraklı zehirli bir yılanın olduğu söylendi. Biz itfaiye ve emniyet birimlerine haber verdik. Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğü ekipleri burada çalışıyor. Bir ara yılanın kafasını gördük. Burası kalabalık olduğu için kaçtı. Kazı çalışmaları devam ediyor. Fen işlerinden bir kepçe bekliyoruz. Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor. Burada besleme falan değil de sanırım dışarıdan gelen ya da pikniğe giden bir araçla gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizde yılan besleyen aile yok" dedi.

"Zehirli olduğunu söylüyorlar"

Mahalle sakini Serkan Çelik ise,

"Yılan ya arabanın altından geldi ya da artık birisi ki koydu bilemiyoruz. Doğalgaz direğine dolandı. Direkten sonra merdiven boşluğuna girdi, delik buldu. Girince burada kaldı. Zabıta geldi belediye geldi, kazıldı. Yılan burada gözüktü. Çıkarmaya çalıştılar ama yine bir yer bulup kendisi kayboldu. Cins olarak bilmiyorum ama zehirli olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

"Muhtemelen engerek yılanı"

Bir diğer mahalle sakini Muhammed Duyar ise,

"Yılan muhtemelen engerek yılanı. Zehirli. Çok zehirli bir yılan olduğu söyleniyor. İnternetten de araştırdık tehlikeli bir yılan olduğu belli" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Çinli iş insanını gasbedip üzerindeki 4 külçe altını çaldılar
Çinli iş insanını gasbedip üzerindeki 4 külçe altını çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Hadise Seda Sayan Selçuk Tekay Burcu Biricik
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 09:02:55. #1.13#

title