Zeytinburnu'nda da tatlı kuyruğu
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Zeytinburnu'nda da tatlı kuyruğu

Zeytinburnu'nda da tatlı kuyruğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı arifesinde Zeytinburnu'nda da tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı arifesinde Zeytinburnu'nda da tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tatlı almak isteyenler  sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Zeytinburnu'nun da bulunan bir tatlıcıda piyasaya göre daha ucuza satılan tatlılar için çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuza tatlı almak isteyenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

"ALDIĞIMIZ TATLININ SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞINA BAKMIYORUZ"

Ucuza baklava almak için sırada olduğunu belirten Mustafa Ertan, "Buranın tatlısı hem güzel hem de ucuz. Diğer tatlıcılardan çok daha uygun fiyatlar. Şu an burada kimse sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyor. İnsanlara ne kadar söylersek söyleyelim insanlar bildiklerini okuyor" dedi. Birkaç kilo baklava alacağını belirten Murat Kalsın ise "Sıra çok var ancak fiyatları çok uygun o yüzden geldik. Başka yerlerde 90 lira olan tatlı burada 16 lira. Aldığımız tatlının sağlıklı olup olmadığını düşünmeyip alıyoruz. Sırada şu an sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor" diye konuştu.

"BİRAZ DUYARLI OLUN"Sıranın çok fazla olmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına sinirlenen Barış Önal, "Sosyal mesafe diye bir şey yok. Sanki bedava veriyorlar. Neden bu insanlar düzgün sıraya girmiyor. İnsanlar tatlı yemese ne olacak. Her gün bu hastalıktan milyonlarca insan ölüyor. Biraz duyarlı olun. Tatlı canınızdan daha mı önemli. Şuradan bir kilo tatlı almak için hastalığı kapıp bayramda herkese bulaştıracaklar. Sonra yine başa döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR BUÇUK SAAT SIRADA BEKLEDİM"

Bir buçuk saat sırada beklediğini söyleyen Fahrettin Yelboğa, "Ben yine az bekledim baya bir sıra var. Ucuz olduğu için bu kadar bekledim" dedi. Oktay Yılmaz ise "Tatlı hem ucuz hem de güzel bir de evdekiler istedi bende mecbur sırada bekliyorum. Burada bir kilo tatlı 18 lira" diye konuştu.


Zeytinburnu'nda da tatlı kuyruğu
Zeytinburnu'nda da tatlı kuyruğu
Zeytinburnu'nda da tatlı kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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