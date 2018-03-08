Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Yavuz Sultan Selim Ortaokulundaki 400 öğrenci, okul bahçesinde bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla koreografi oluşturdu.

Okul Müdürü Hüseyin Kaplan,Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen harekatın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak üzere Yavuzeli Sultan Selim Ortaokulu olarak bir koreografi hazırladıklarını kaydeden Kaplan, 400 öğrencinin katılımıyla "Zeytin Dalı" yazarak harekata katılan Mehmetçik'e "moral selamı" gönderdiklerini dile getirdi.

Kaplan, "Tüm askerlerimizi Allah'a emanet ederek muzaffer olmalarını diliyoruz." dedi.

Koreografi, öğrenciler ve velilerden ilgi gördü.

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar, TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla askerlere ulaştırılmak üzere bölgeye 27 koyun gönderdi.

Ayvalı Mahalle Muhtarı Efendi Şahin, mahalle meydanında düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, mahalle sakinleri ve hayırsever hemşehrilerinin desteğiyle aldıkları 27 koyunu, Afrin'de vatanın selameti için kahramanca mücadele eden askerlere yolladıklarını söyledi.

Şahin, "Mahalle sakinlerimiz, Afrin'de mücadele eden kıymetli askerlerimize, polislerimize küçük de olsa bir yardımda bulunma gayreti içerisinde oldular. Biz onlar için ne yapsak azdır ama şuna inanıyorum ki Ayvalılar tek vücut ve bir bütün olarak dualarını hiç esirgemiyor." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Budak da Türk milletinin güvenliğini sağlamak için harekata katılan yiğitlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, "Mehmetçiklerimiz orada görevlerini yerine getirirken biz de yerimizde duramıyoruz. Mahalle sakinleri olarak bu milli ve manevi duygularla bir araya gelip askerimize destek başlattık. 27 koyun bağışlandı. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından teslim edilmek üzere bir kamyonete yüklenen koyunlar, Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.