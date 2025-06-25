Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın bebeklerinin ismi ne?

Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Mayruk, hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarıyla gündemin merkezine yerleşti. Başarılı modacı ve tasarımcı kimliğiyle tanınan Mayruk'un, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile olan evliliğinde yeni bir dönem başladığına dair söylentiler dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından, "Zeynep Mayruk hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne?" soruları hem magazin takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Zeynep Mayruk hamile mi? Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın bebeklerinin cinsiyeti ne, ismi ne olacak? İşte, magazin kulislerinde geçen o iddialar ve yanıtları…

ZEYNEP MAYRUK HAMİLE Mİ?

27 Haziran 2024'te Çeşme'de sade bir törenle hayatlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mutlu evliliklerini taçlandırmaya hazırlanan ünlü çift, katıldıkları bir davette bebek haberini ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı.

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolga Sarıtaş, baba olacağı haberini aldığında yaşadığı duygusal anları "İkimiz de ilk öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Duygularımız çok yoğun. Şu an beşinci aydayız ve sabırsızlanıyoruz. En büyük temennimiz, bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak." sözleriyle anlatmıştı.

Zeynep Mayruk hamile mi

ZEYNEP MAYRUK VE TOLGA SARITAŞ'IN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ NE, İSMİ NE OLACAK?

İlk kez ebeveyn olmanın tatlı telaşını yaşayan çiftin, doğuma hazırlık sürecinde olduğu ve bebek odası için de çalışmalara başladığı öğrenildi.

Erkek bebek beklediklerini açıklayan Zeynep Mayruk, doğumdan önce sosyal medya hesabından eşiyle olan heyecanını paylaştı. New York'ta çekilen karelerde oğlunun adını da ilk kez paylaşan ünlü çiftin oğullarına Ali ismini verecekleri öğrenildi. Oyunculuk kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiren Sarıtaş'ın, babalığa hazırlık sürecinde eşine büyük destek verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın bebekleri

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda doğumla ilgili konuşan Tolga Sarıtaş; "Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İstanbul'da olacak. Yolunda ilerliyor her şey." ifadelerini kullanmıştı.