Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı (2)
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Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı (2)

15.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:36
Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı (2)

MUĞLA BARO BAŞKANI UZUN'DAN RAPOR AÇIKLAMASIMuğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili...

MUĞLA BARO BAŞKANI UZUN'DAN RAPOR AÇIKLAMASI

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan bir yarası haline geldi" dedi. 

Muğla Barosu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Uzun, "Ülkemizin kanayan bir yarası haline gelen ve el birliğiyle çözülmesi gereken temel sorunlardan birisi kadın cinayetleridir. Küslerin barıştığı, bayramın birince gününde (Ramazan Bayramı) öğrenim için ilimizde bulunan Zeynep Şenpınar, boksör sevgilisi tarafından hunharca öldürüldü. Bu vahşetin, yargılanmasının yapıldığı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık savunmasında olay anına ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığı, kendisinin ruhsal problemlerinin olduğunu iddia etti. Bununla ilgili incelemeyi yürüten İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, sanığın geçmiş tıbbi kayıtlarını da inceleyerek, ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığını araştırdı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda sanığın, cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığına karar verildi. Bu durum mahkemeye bildirildi" ifadelerini kullandı.

MUĞLA/ DHA


Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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