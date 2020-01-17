Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

17.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:16

Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden Arkeolog Merve Kaçmış'ın mobbing'e uğradığı iddiası üzerine, çalıştığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müze müdürü ve 2 çalışan görevden uzaklaştırıldı.



Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın yanına gitmiş, 8. katta bulunan evin penceresinden atlayarak intihar etmişti. Olayın ardından Kaçmış'ın ağabeyi ve diğer yakınları, Merve Kaçmış'ın çalıştığı müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbing'e maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini iddia etmişti.



Merve Kaçmış'a görevden ayrılan başka personelin zimmetindeki 'pişmiş toprak eserleri' zimmetine alması gerektiğinin söylendiği, Kaçmış'ın ise envanter eksikliği olduğu için eserleri zimmetine almadığı gerekçesi ile mobbing'e maruz kaldığı ileri sürülmüştü.



Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından adli soruşturma başlatılırken, iddialar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından olayın araştırılması için soruşturma başlattı. İddiaların araştırılması üzerine Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilen müfettişlerin, eksik olduğu ve zimmete alınmadığı iddia edilen tarihi eserlerin sayımını yaptığı öğrenildi.



Devam eden soruşturma kapsamında müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanın görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Bakanlıktan açıklama



Olayla ilgili iddiaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, Sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denilmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA