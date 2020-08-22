Zerzevan Kalesi'nde 100 gönüllü tarih elçisiyle kazı
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Zerzevan Kalesi'nde 100 gönüllü tarih elçisiyle kazı

Zerzevan Kalesi'nde 100 gönüllü tarih elçisiyle kazı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında 100 gönüllü gençle yürütülen kazı çalışmasıyla tarih gün yüzüne çıkarılıyor.

22.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:25

Zerzevan Kalesi'nde 100 gönüllü tarih elçisiyle kazı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında 100 gönüllü gençle yürütülen kazı çalışmasıyla tarih gün yüzüne çıkarılıyor.

İlçeye 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan kale, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Valilik, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz'un desteğiyle 6 yıldır kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen "Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında, Zerzevan Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına, Türkiye'nin birçok farklı üniversitesinden arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümü öğrencileri ile mezunları katılıyor.

"38 üniversiteden 100 gönüllü tarih elçisi"

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, İHA muhabirine, Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle "Genç Gönüllüler Projesi" yapıldığını söyledi. Coşkun, "Türkiye'nin 38 üniversitesinden 100' yakın gönüllü gelerek burada çalışmalarda bulundu. Bu çok önemli bir proje. Birçok üniversiteden arkeoloji öğrencileri, mimarlık, restorasyon öğrencileri buraya gelerek teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyorlar. Hem Zerzevan'ın kazılmasına, gün yüzüne çıkarılmasında katkıda bulunuyorlar. Hem de burada birçok eğitim almış oluyorlar. Gerekse hem arazide hem de kazı evinde birçok dersler işliyorlar. Bu projeye oldukça önem veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bu yıl tabi biraz geç başladık. Ama 100 gönüllü çalışmalara katılmış oldu. Türkiye'nin 38 üniversitesinden 100 gönüllü yıl sonuna kadar burada çalışmış olacak. Hem de Zerzevan'ın gün yüzüne çıkartılmasından önemli bir katkı sunmuş olacak. Türkiye'nin birçok yerinden gelindiği için hem mezun, hem de öğrenci olan arkadaşlar var. Hem bölgeyi, hem Diyarbakır'ı hem de Diyarbakır'ın tarihini öğrenmiş olacaklar. Aslında bir nevi bu 100 gönüllü bu sene için söylüyorum, 100 tane tarih elçisi olacak. Kültür elçisi olmuş olacak. Bu önemli. ve gittikleri erde hem Diyarbakır tarihini, hem Zerzavan'ın tarihini, hem de bölge tarihini aktaracaklar. Bu nedenle biz hem çalışmaların devamlılığı açısından, hem eğitim görmeleri açısından önem veriyoruz. Hem de hepsini kültür elçisi olarak görüyoruz" dedi.

"Bu imkanın bana sunulması beni çok mutlu etti"

Kazı çalışmasının gönüllü öğrencilerinden Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Aslı Tarım, 2014'ten beri devam eden bir kazı çalışması olduğunu kaydetti. Bakanlık tarafından açılan "Gönüllüler projesi" kapsamında buraya başvurduklarını belirten Tarım, "Diğer arkadaşlarla beraber hem öğreniyoruz. Hem çalışıyoruz. Buraya üç kere daha geldim. Bu üçüncü gelişim, daha önceki iki gelişte burada çalışmak istediğimi dile getirmiştim. Bu imkanın bana sunulması beni çok mutlu etti. İlk kazı tecrübem, o yüzden teorik dışından bildiğim bir şey yok. Pratik olarak da burada öğreniyorum" şeklinde konuştu.

Zerzevan Kalesi'nde 100 gönüllü tarih elçisiyle kazı

Kaynak: İHA

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