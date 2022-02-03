Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nelere iyi gelir? Zerdeçalın cilde faydaları nelerdir?

Geçmiş çağlardan beri hem hastalıklarda hem de yemeklerde kullanılan zerdeçal her zaman elinizin altında bulundurmanız gereken bir bitkisel baharat çeşididir.Şifa deposu olan zerdeçala vatandaşların da ilgisi bir hayli fazladır. Faydalarını öğrenmek için internette araştırmalar yaparlar. Biz de bu yazımızda Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nelere iyi gelir? gibi sorulara cevap verdik. İşte detaylar.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?/ NELERE İYİ GELİR?

Zerdeçal yumru şeklinde turuncu rengi olan çok yıllık bir bitkidir. İçerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde sağlığımız açısından önemlidir. Mutfakta baharat olarak kullanımının yanında alternatif tıpta da kullanılmaktadır.İnsan vücuduna olan faydaları yapılan bir çok bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. İşte zerdeçalın kanıtlanan faydaları.

1- Zerdeçal içerdiği curcumin adlı madde sayesinde kanser tedavisi gören hastalar tarafından kullanılmaktadır. Curcumin kanserli hücrelerin gelişimini engellemekte ve tedavinin olumlu seyretmesini sağlamaktadır.

2- Zerdeçal antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzdaki zararlı maddelerin atımında sizlere yardımcı olacaktır.

3-İltihap giderici özelliği sayesinde vücudunuzdaki sivilceli bölgelere toz zerdeçal ve bir miktar limon suyuyla yapılan macun kıvamındaki karışımı uygulayarak sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

4-Alzheimer hastalarının tedavisinde de olumlu etkileri olmuştur.

5- Yemeklerin hazmını hızlandırır ve idarar söktürür.

6- Solunum yolunda oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir.

7- Romatizma kaynaklı ağrıları giderir.

8- Düzensiz olan kolestrolünüzü dengeler.

9- Kan şekerinizi dengeleyerek diyabet oluşumunu engeller.

10- Kanı temizleme özelliği sayesinde kalp sağlığınızı korur.

11- İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde beyin sağlığınızı korur.

12- Depresyonla mücadelede kullanabilirsiniz.

13- Karaciğerde oluşan yağlanmaları engeller.

14- Vücuda dinçlik vererek halsizliğe karşı iyi gelmektedir.

15- Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

16- Balgam söktürür.

17- Kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

18- Kemik erimesine karşı koruyucu etkisi vardır.

ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçalın insan sağlığının yanı sıra cilt sağlığı açısından da faydaları oldukça fazladır. Bu özelliğinden dolayı zerdeçal kozmetik sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. Zerdeçalı çay, toz, yağ yada çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Zerdeçalın cilt açısından faydaları şöyledir:

içerdiği kalsiyum sayesinde cildinizin dış tabakasını iyileştirir ve nemlenmesini sağlar.

B6 vitamini sayesinde cildinizdeki hücrelerin daha sağlıklı ve hızlı şekilde çoğalmasını sağlar.

zerdeçal içerisindeki C vitamini sayesinde cildinizin elastikiyetini artırır. C vitamini sayesinde kolajen üretimini arttırır.

içerisindeki magnezyum sayesinde yaşlanmayı geciktirir. Cildinizin daha parlak ve canlı durmasını sağlar.

sedef ve egzama tedavisinde kullanılır.

iltihap giderici özelliği sayesinde cildinizdeki sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırır.

kırışıklıkları önler.

yara, kızarıklık ve sivilce izlerini iyileştirir.

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