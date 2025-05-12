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Zelensky neden Türkiye'ye geliyor? Putin ve Zelensky neden Türkiye'de görüşecek?

Zelensky neden Türkiye'ye geliyor? Putin ve Zelensky neden Türkiye'de görüşecek?
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Ukrayna'nın lideri Zelensky, önemli bir ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Birçok kişi, Zelensky ve Putin'in neden Türkiye'ye geleceğini merak ediyor. İki ülkenin lideri İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky neden Türkiye'ye geliyor? Bu soru, savaşın üçüncü yılına girildiği bu dönemde dünya basınında manşetlerde yer bulan bir gelişmeyle gündeme geldi. Zelensky, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peki, Zelensky neden Türkiye'ye geliyor? Putin ve Zelensky neden Türkiye'de görüşecek?

ZELENSKY NEDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, savaşı sonlandırma hedefiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin "Türkiye'de Putin'i bekleyeceğini" açıklaması, dünya basınında geniş yer buldu.

Zelensky neden Türkiye'ye geliyor? Putin ve Zelensky neden Türkiye'de görüşecek?

PUTİN MÜZAKERE İÇİN TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

Zelenskiy, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.

Zelensky neden Türkiye'ye geliyor? Putin ve Zelensky neden Türkiye'de görüşecek?

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Öte yandan daha önce İstanbul ve Antalya'da yapılan görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedilmiş, kalıcı ateşkes sağlanamamıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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