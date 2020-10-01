Zeki Eralp Buduneli kimdir? Zeki Eralp Buduneli kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeki Eralp Buduneli kimdir? Zeki Eralp Buduneli kaç yaşında, nereli?

01.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:19
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Zeki Eralp Buduneli kaç yaşında, nereli?

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Zeki Eralp Buduneli kariyeri merak ediliyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Zeki Eralp Buduneli biyografisi, özgeçmişi haberimizde.

Zeki Eralp Buduneli, Ege Üniversitesi Stratejik Plan Kurulu'nda görev aldı. Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Ana Bilim Dalı'nda çalışmalarını yürüten Buduneli, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinden de ödüle layık görüldü. İşte, Zeki Eralp Buduneli hayatı...

ZEKİ ERALP BUDUNELİ KİMDİR?

Buduneli, 1984 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1992-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü'nde doktorasını tamamladı. İngilizce bilen doktor, ''Erişkin periodontitisli hastalarda kök yüzeyi düzleştirmesi ile birlikte subgingival metronidazol uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi'' teziyle doktora yaptı.

Araştırma alanı Periodontoloji olan Buduneli, 1992 - 2005 arasında Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı,2005 - 2011'de Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü'nde doçent doktor, 2011 yılından bu yana da Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü'nde profesör doktor olarak görev yapıyor.

Çeşitli ulusal ve uluslararası derilerde makaleleri yayımlandı.

ÖDÜLLERİ

Meriç P., Australian Dental Journal dergisinde 2014 yılı en iyi bilimsel makale ödülü, Australian Dental Association, Aralık 2014

International Association for Dental Research (IADR) Continental European Division (CED) Seyahat

Bursu, International Association For Dental Research Continental European Division, Eylül 2005

International Association for Dental Research (IADR) Continental European Division (CED) Seyahat

Bursu, International Association For Dental Research Continental European Division, Haziran 2003

Europerio 3; Genç AraştırmacıSeyahat Bursu, İsviçre Periodontoloji Derneği (Europerio 3 Kapsamında), Haziran 2000

İlgili Haberler

İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi
İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi
Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?
Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Türkan Şoray Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sörloth Can Bartu Gökhan Töre Ali Palabıyık Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeki Eralp Buduneli kimdir? Zeki Eralp Buduneli kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:32:03. #1.14#
title