Zeki Eralp Buduneli kimdir? Zeki Eralp Buduneli kaç yaşında, nereli?

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Zeki Eralp Buduneli kariyeri merak ediliyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Zeki Eralp Buduneli biyografisi, özgeçmişi haberimizde.

Zeki Eralp Buduneli, Ege Üniversitesi Stratejik Plan Kurulu'nda görev aldı. Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Ana Bilim Dalı'nda çalışmalarını yürüten Buduneli, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinden de ödüle layık görüldü. İşte, Zeki Eralp Buduneli hayatı...

ZEKİ ERALP BUDUNELİ KİMDİR?

Buduneli, 1984 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1992-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü'nde doktorasını tamamladı. İngilizce bilen doktor, ''Erişkin periodontitisli hastalarda kök yüzeyi düzleştirmesi ile birlikte subgingival metronidazol uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi'' teziyle doktora yaptı.

Araştırma alanı Periodontoloji olan Buduneli, 1992 - 2005 arasında Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı,2005 - 2011'de Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü'nde doçent doktor, 2011 yılından bu yana da Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü'nde profesör doktor olarak görev yapıyor.

Çeşitli ulusal ve uluslararası derilerde makaleleri yayımlandı.

ÖDÜLLERİ

Meriç P., Australian Dental Journal dergisinde 2014 yılı en iyi bilimsel makale ödülü, Australian Dental Association, Aralık 2014

International Association for Dental Research (IADR) Continental European Division (CED) Seyahat

Bursu, International Association For Dental Research Continental European Division, Eylül 2005

International Association for Dental Research (IADR) Continental European Division (CED) Seyahat

Bursu, International Association For Dental Research Continental European Division, Haziran 2003

Europerio 3; Genç AraştırmacıSeyahat Bursu, İsviçre Periodontoloji Derneği (Europerio 3 Kapsamında), Haziran 2000