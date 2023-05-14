Zeki Aygün Haberleri - Zeki Aygün Kimdir - Haberler

Zeki Aygün Kimdir ?

Zeki Aygün 22 Temmuz 1953 yılında Kocaeli'ye bağlı Derince'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik bölümünden mezun oldu. Zeki Aygün, çeşitli inşaatlarda elektrik şantiye şefliği ve yardımcılığı, serbest elektrik mühendisliği yaptı.Özel bir şirket kurdu ve bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. MÜSİAD üyeliği yaptı. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AK