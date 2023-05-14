Zeki Aygün Haberleri - Zeki Aygün Kimdir - Haberler

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Zeki Aygün Haberleri
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Zeki Aygün Biyografisi
Doğum YeriKocaeli / Türkiye
Doğum Tarihi22.07.1953 / 1.01.1900
Zeki Aygün Kimdir ?
Zeki Aygün 22 Temmuz 1953 yılında Kocaeli'ye bağlı Derince'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik bölümünden mezun oldu. Zeki Aygün, çeşitli inşaatlarda elektrik şantiye şefliği ve yardımcılığı, serbest elektrik mühendisliği yaptı.Özel bir şirket kurdu ve bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. MÜSİAD üyeliği yaptı. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AKBiyografinin devamı için tıklayın
Vatandaşla bir araya gelen Başkan Aygün, yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi
Zeki Aygün - 13.05.2023
Başkan Aygün: "Hükümetimizle yerel yönetimlerimizle daima esnaflarımızın yanındayız"
Zeki Aygün - 04.05.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeki Aygün kimdir? Zeki Aygün hayatı ve biyografisi
Zeki Aygün - 30.12.2022
Son dakika haberi... Başkan Aygün: "Gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız"
Zeki Aygün - 21.09.2022
Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de "Hoş Geldin Komşum Projesi" ile kente yeni taşınanlara kucak açılıyor
Zeki Aygün - 04.08.2022