Zeki Aygün Haberleri - Zeki Aygün Kimdir - Haberler

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Zeki Aygün Haberleri

Zeki Aygün haber, Zeki Aygün son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Zeki Aygün

Zeki Aygün Biyografisi

Doğum YeriKocaeli / Türkiye
Doğum Tarihi22.07.1953 / 1.01.1900

Zeki Aygün Kimdir ?

Zeki Aygün 22 Temmuz 1953 yılında Kocaeli'ye bağlı Derince'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik bölümünden mezun oldu. Zeki Aygün, çeşitli inşaatlarda elektrik şantiye şefliği ve yardımcılığı, serbest elektrik mühendisliği yaptı.Özel bir şirket kurdu ve bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. MÜSİAD üyeliği yaptı. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AK
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Başkan Aygün: 'Türkiye Yüzyılı için hayırlı, uğurlu olsun'

Başkan Aygün: "Türkiye Yüzyılı için hayırlı, uğurlu olsun"

Zeki Aygün - 14.05.2023
Vatandaşla bir araya gelen Başkan Aygün, yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Vatandaşla bir araya gelen Başkan Aygün, yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Zeki Aygün - 13.05.2023
Başkan Aygün gençlere tecrübelerini anlattı

Başkan Aygün gençlere tecrübelerini anlattı

Zeki Aygün - 11.05.2023
Derince'de Togg'a yoğun ilgi

Derince'de Togg'a yoğun ilgi

Zeki Aygün - 10.05.2023
Başkan Aygün: 'Derince sağlığın merkezi olacak'

Başkan Aygün: "Derince sağlığın merkezi olacak"

Zeki Aygün - 09.05.2023
Başkan Aygün, çalışmaları anlattı

Başkan Aygün, çalışmaları anlattı

Zeki Aygün - 05.05.2023
Başkan Aygün: 'Hükümetimizle yerel yönetimlerimizle daima esnaflarımızın yanındayız'

Başkan Aygün: "Hükümetimizle yerel yönetimlerimizle daima esnaflarımızın yanındayız"

Zeki Aygün - 04.05.2023
Derince'ye hayvan satış ve kurban kesim alanı yapılıyor

Derince'ye hayvan satış ve kurban kesim alanı yapılıyor

Zeki Aygün - 02.05.2023
Alparslan Ortaokulu'ndan Kocaeli şampiyonluğu

Alparslan Ortaokulu'ndan Kocaeli şampiyonluğu

Zeki Aygün - 27.04.2023
Derince'de gönül sofraları kuruluyor

Derince'de gönül sofraları kuruluyor

Zeki Aygün - 17.04.2023
Başkan Aygün, yaraların sarılması için deprem bölgesinde

Başkan Aygün, yaraların sarılması için deprem bölgesinde

Zeki Aygün - 06.03.2023
Derince Hatay'da tek yürek oldu

Derince Hatay'da tek yürek oldu

Zeki Aygün - 12.02.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeki Aygün kimdir? Zeki Aygün hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zeki Aygün kimdir? Zeki Aygün hayatı ve biyografisi

Zeki Aygün - 30.12.2022
Son dakika haberi... Başkan Aygün: 'Gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız'

Son dakika haberi... Başkan Aygün: "Gençlerimiz için katkı sunan amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız"

Zeki Aygün - 21.09.2022
Derincespor sezona hazırlanıyor

Derincespor sezona hazırlanıyor

Zeki Aygün - 20.09.2022
Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi

Başkan Aygün anlattı, vatandaşlar dinledi

Zeki Aygün - 25.08.2022
Bu kez askıda ekmek değil 'çorba' var

Bu kez askıda ekmek değil "çorba" var

Zeki Aygün - 21.08.2022
Başkan Aygün, vatandaşın derdini dinledi

Başkan Aygün, vatandaşın derdini dinledi

Zeki Aygün - 19.08.2022
Kocaeli yerel haberi... Derince'de sünnet şöleni yapılacak

Kocaeli yerel haberi... Derince'de sünnet şöleni yapılacak

Zeki Aygün - 17.08.2022
Başkan Aygün aşure dağıttı

Başkan Aygün aşure dağıttı

Zeki Aygün - 14.08.2022
Aygün: 'Derince'ye değer katan çalışmalara imza atıyoruz'

Aygün: "Derince'ye değer katan çalışmalara imza atıyoruz"

Zeki Aygün - 04.08.2022
Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de 'Hoş Geldin Komşum Projesi' ile kente yeni taşınanlara kucak açılıyor

Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de "Hoş Geldin Komşum Projesi" ile kente yeni taşınanlara kucak açılıyor

Zeki Aygün - 04.08.2022
Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı

Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı

Zeki Aygün - 29.07.2022
Başkan Aygün: 'İlçemizin her noktası ayrı bir güzel'

Başkan Aygün: "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel"

Zeki Aygün - 26.07.2022
Yenikent Spor'a üç kupa birden

Yenikent Spor'a üç kupa birden

Zeki Aygün - 06.07.2022
Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi

Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi

Zeki Aygün - 04.07.2022
Vapurda mezuniyet kutlaması

Vapurda mezuniyet kutlaması

Zeki Aygün - 02.07.2022
Derinceliler Bilecik'i gezdi

Derinceliler Bilecik'i gezdi

Zeki Aygün - 22.06.2022
Başkan Aygün'den gençlere: 'Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez'

Başkan Aygün'den gençlere: "Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez"

Zeki Aygün - 09.06.2022
Başkan Aygün: 'Önceliğimiz gençlerimiz'

Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz"

Zeki Aygün - 31.05.2022
Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar

Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar

Zeki Aygün - 16.05.2022
Başkan Aygün: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Başkan Aygün: "Sevgi varsa engel yoktur"

Zeki Aygün - 16.05.2022
Derince Belediyesi'nden istifalara ilişkin açıklama

Derince Belediyesi'nden istifalara ilişkin açıklama

Zeki Aygün - 13.05.2022
Başkan Aygün: 'Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz'

Başkan Aygün: "Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz"

Zeki Aygün - 10.05.2022
Başkan Aygün: 'Şehit ailelerimizin yanınızdayız'

Başkan Aygün: "Şehit ailelerimizin yanınızdayız"

Zeki Aygün - 09.05.2022
Öğrencilerden Başkan Aygün'e teşekkür

Öğrencilerden Başkan Aygün'e teşekkür

Zeki Aygün - 27.04.2022
Başkan Aygün, vatandaşları iftara davet etti

Başkan Aygün, vatandaşları iftara davet etti

Zeki Aygün - 26.04.2022
Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı

Derince'de çocuklara özel eğlenceli iftar programı

Zeki Aygün - 22.04.2022
Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü

Derince'nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü

Zeki Aygün - 21.04.2022
Başkan Aygün: 'Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz'

Başkan Aygün: "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima biriz, beraberiz"

Zeki Aygün - 20.04.2022
Derince'de satranç turnuvası başladı

Derince'de satranç turnuvası başladı

Zeki Aygün - 16.04.2022
Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

Zeki Aygün - 14.04.2022
Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

Zeki Aygün - 13.04.2022
Başkan Aygün: 'Değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz'

Başkan Aygün: "Değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz"

Zeki Aygün - 12.04.2022
Derince'deki projeler görüşüldü

Derince'deki projeler görüşüldü

Zeki Aygün - 12.04.2022
Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Derince Belediyesi'nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Zeki Aygün - 06.04.2022
Başkan Aygün, Mehmetçikleri askere uğurladı

Başkan Aygün, Mehmetçikleri askere uğurladı

Zeki Aygün - 02.04.2022
108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

108 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı

Zeki Aygün - 28.03.2022
Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu

Başkan Aygün, Sırrıpaşa'da temaslarda bulundu

Zeki Aygün - 17.03.2022
Başkan Aygün, başarılı öğrencileri tebrik etti

Başkan Aygün, başarılı öğrencileri tebrik etti

Zeki Aygün - 16.03.2022
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