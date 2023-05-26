Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Derince merkezde görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, muhtarların önemine vurgu yaparak hizmet yolculuğunda en önemli çözüm ortakları olduklarını belirtti.

Derince merkezde görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Muhtarlarımız bizim en önemli çözüm ortağımız" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlarla yaptıkları istişarelerin önemli olduğunu ifade eden Zeki Aygün, "Muhtarlarımız, ilçemizde sorunların tespiti ve halkımızın beklentileri noktasında çok önemli bir rol üstleniyorlar. Milletimizin gözü, kulağı olan muhtarlarımız hizmet yolculuğunda bizim de en önemli çözüm ortaklarımız. Derince'mize değer katan çalışmalara birlikte imza attığımız muhtarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da, muhtarların hizmetler noktasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, Derince'ye olan katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeki Aygün'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Morgül, Halime Gökdemir, Furkan Güngör ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti. - KOCAELİ