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Derince'de 19. spor alanı hizmete açıldı

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi'nde 19. spor alanının açılışını gerçekleştirdi. Futbol sahasının da bulunduğu tesis, gençlere yönelik yapılan yatırımlara bir yenisi olarak hizmete girdi.

Derince'nin 19'uncu spor alanı Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi'nde kullanıma açıldı.

Daha önce 18 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 19'uncu spor tesisini Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi'nde kullanıma sundu. Futbol sahasının da yer aldığı tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başkan Zeki Aygün, ilçede gençlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için ilçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi'ne inşa ettiğimiz 19'uncu tesis olma özelliği taşıyan suni çim futbol sahasında çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya geldik. İlçe Başkanımız Koray Merdan, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, teşkilatlarımız ve mahalle sakinlerimizin katılımlarıyla birlikte halı sahamızın açılışında çocuklarımızla buluşup, onlarla beraber futbol oynadık. Daha önce de söz verdiğimiz gibi çocuklarımız için fırsat bulduğumuz her noktada yeni parklar, spor ve oyun alanları inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Her şey çocuklarımızın huzuru ve mutluluğu için" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zeki Aygün Derince Futbol Belediye Spor Güncel Haberler

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