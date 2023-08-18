Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Esnafı Ziyaret Etti

İlçedeki esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımız ile düzenlediğimiz programda bir araya gelerek, kentimize kazandırdığımız ve bundan sonraki süreçte yapacağımız projelerimizi paylaştık" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, düzenli periyotlarda gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarına Yavuz Sultan Mahallesi'ne devam etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, meclis üyeleri, muhtarlar ve dernek başkanlarının hazır bulunduğu programda, ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Esnafla sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, "Esnafımız ile düzenlediğimiz programda bir araya gelerek kentimize kazandırdığımız ve bundan sonraki süreçte yapacağımız projelerimizi paylaştık. Kıymetli esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KOCAELİ