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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün Gençlerle Buluştu

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Politika Haberleri
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlerle bir araya gelerek projelerini paylaştı.

Gençlerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçemizde projelerimizi hayata geçirirken önceliğimizi daima çocuklarımız ve gençlerimiz olarak belirliyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. Başkan Aygün, ilk olarak Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Ayhan Aksoy'un yer aldığı toplantıda gençlerle bir araya geldi, ardından Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve ailelerini konuk etti. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Yasin Kayı'nın da hazır bulunduğu toplantıda gençliğe yönelik projelerini paylaşan Başkan Aygün, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamaktan huzur bulduğu bir kent inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçemizde projelerimizi hayata geçirirken önceliğimizi daima çocuklarımız ve gençlerimiz olarak belirliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zeki Aygün Politika Haberler

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