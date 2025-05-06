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Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene kaymakam, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi.

İlçede yaşamını yitiren Aygün için Ulucami Mahallesi'ndeki Ulucami'de tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Aygün'ün cenazesi, Kule Kabristanı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Aygün'ün yakınlarının yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tank Albay Yasin Demiraylar, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özdemir, törende gazinin oğlu Murat Aygün'e Türk bayrağını teslim etti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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