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Başkan Aygün: 'Bugün milletimizin bayramı'

Başkan Aygün: 'Bugün milletimizin bayramı'

Politika Haberleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından desteklerinden dolayı Derincelilere teşekkür etti. Aygün, 'Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü. Bugün milletimizin bayramı' dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından desteklerinden dolayı Derincelilere teşekkür etti. Aygün, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü. Bugün milletimizin bayramı" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak olan 28 Mayıs seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Seçimlerden yüzde 52'yi aşan bir oy oranıyla galip ayrılarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a Kocaeli'nin ilçelerinden güçlü destek geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de 28 Mayıs seçimlerinin ardından mesaj yayımlayarak, ilçe sakinlerine teşekkür etti. Başkan Aygün, "Teşekkürler Derince. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü. Bugün milletimizin bayramı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sadece Türkiye değil, tüm İslam coğrafyası ve dünya mazlumları da kazandı. Demokrasiye ve iradesine daima sahip çıkan aziz milletimize yüksek destekleri için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Yüzyılı 28 Mayıs Seçimi Zeki Aygün Türkiye Politika Haberler

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